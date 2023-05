Jhon Jáder Durán se baja de la Selección Colombia para el Mundial Sub-20: con sentido mensaje dejó ver su impotencia

Jhon Jáder Durán, una de las joyas del balompié cafetero, informó que no participará en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 que se celebrará en Argentina. Aunque el jugador no dio a conocer las razones por las que no vestirá la camiseta de la Selección Colombia, al parecer se debe a que Aston Villa no lo autorizó.

Durán, que incluso ha sido convocado a la Selección Colombia de mayores por Néstor Lorenzo, no se concentrará con el equipo dirigido por Héctor Cárdenas, como ocurrió en el Sudamericano Sub-20, cuando viajó a Inglaterra para fichar por el Aston Villa, donde llegó proveniente del Chicago Fire de la MLS.

“Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un Mundial para mí, en lo personal, y para el país. Solo me queda decir a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen, todos son unos guerreros. Orgullosamente colombiano”, escribió el delantero de 19 años.

Una de las principales preguntas acerca del Mundial Sub-20 es si los equipos están obligados a prestar sus futbolistas a las selecciones y la respuesta es desalentadora: no. Cada club está en la potestad de decidir si lo hace o no, según la Fifa.

“Para despejar todo tipo de dudas, el Mundial Sub-20 no está incluido de los calendarios Fifa, por lo que no hay obligación por parte de los clubes en ceder a sus jugadores”, informó el director de Competiciones de la Fifa, Jaime Yerza González.

El colaborador de la Fifa también dejó entrever que seguramente no habrá mayor inconveniente para que los equipos presten los jugadores, dado que para esas fechas estarán terminando temporada y casi que estará claro quiénes se coronarán campeones.

“Normalmente y, como saben, las federaciones se pondrán en contacto con los clubes donde tengan futbolistas que quieran llamar y acudir a la buena fe, porque a fin de cuentas muchos equipos en Europa ya habrán terminado sus torneos o estarán cerca de terminarlo. Ya no tendrán chance de clasificar o coronarse campeones, entonces podrán liberarlos”, expuso.

Valga recordar que Durán debutó con la Selección Colombia de mayores, en la que se reportó con un gol en la victoria 2-1 sobre Japón, en el amistoso el pasado 28 de marzo, y puede ser un as bajo la manga para el DT de la Sub-20, Héctor Cárdenas, cuyo equipo ha sufrido por la falta de gol.

DT de Aston Villa ya se había referido al tema Durán

En declaraciones para Birmingham Live, el técnico español resolvió las dudas sobre la presencia de Durán en el Mundial. “Nuestra idea es mantenerlo”, dijo Emery, cerrando desde ya todas las opciones a pesar de la gestión de la FCF y su representante, que viajó hasta Inglaterra para gestionar el préstamo.

“Nuestra idea es que se quede con nosotros. Queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse. Queremos hacer un camino, una estrategia con él, que mejore y que su rendimiento nos lo dé aquí”, agregó.

El Aston Villa ve en Durán un interesante proyecto a futuro en el que le restan preocupación a que esta temporada todavía no haya marcado goles y apenas sume minutos en la parte final de los partidos. La próxima temporada, de acuerdo con las palabras de Emery, será en la que esperan su explosión.

“Creo que es muy joven. Es su primera experiencia jugando a este nivel y necesitamos hablar con él regularmente sobre las circunstancias que han pasado a su alrededor”, agregó Emery.

Aunque en la afición del Villa piden que Durán tenga más minutos, el DT considera que es mejor ir paso a paso. “Su potencial es realmente grande. Nuestra y mi responsabilidad es intentar explotarlo e intentar ser con él muy exigente”, dijo.