Anuncian regreso de Iago Falque al fútbol colombiano: uno de los ‘grandes’ lo confirmó

Pero el Polilla no es el único que volverá para el segundo semestre. Según informó el periodista César Arturo Arango, “Iago Falque será jugador de América de Cali. Les puedo confirmar que Iago Falque va a jugar con América de Cali ”, aseguró.

¿Qué le pasó a Iago Falque?

Fue más de un año lo que Falque necesitó para tomar la decisión de volver, después de que su vehículo fuera tiroteado por delincuentes cerca de la sede deportiva de Cascajal. Aunque el jugador no iba a bordo al momento del tiroteo, sí quedó atemorizado por su vida, lo que lo llevó a irse por petición de su familia.

“Fue una situación complicada y me llevé un susto muy grande, aunque yo no fuese en el coche. Ha tenido mucha repercusión. La primera noche estuve un poquito más nervioso, pero poco a poco he logrado relajarme”, dijo en declaraciones al medio español Relevo.