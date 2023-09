Jhon Solís habló sin tapujos: dijo la verdad sobre su relación con Atlético Nacional por su polémica salida

Aclaración de Solís

Actualidad en España

“Este equipo siempre trata de ir por más. Después de la séptima fecha no es casualidad que el equipo esté por encima del Real Madrid y el Barcelona. Todo es trabajo y se encamina a eso a diario . T ambién aprender y estar atento a cuando me toque porque aquí los partidos son muy intensos. Siempre debo estar pendiente para ganar minutos y un espacio, que es lo más importante”, acotó el nacido en Guacarí, Valle del Cauca.

La posición en que le piden jugar

“El profe y el staff me dejaron claro que saben lo que soy y que me gusta ir hacia adelante, tomar responsabilidades. Han recalcado mucho el inicio de juego, que sea el primer pase, lo que hace el volante 6, a mí me gusta más de 8, pero me han recalcado eso. Ese es el gran reto para ellos, volverme iniciador de juego, y es muy positivo porque eso suma a mi repertorio, porque lo otro es algo que me sale muy natural. Eso a diferencia de lo que hacía en Nacional, que era doble pivote, y aquí quieren que sea un 6″, expresó el colombiano.