Jorge Luis Pinto le cantó la tabla a John Vásquez tras su expulsión: “tendrá su multa”

El pasado domingo en el Atanasio Girardot se vivió uno de los duelos más emocionantes de la jornada 4 de la Liga Betplay. Atlético Nacional y Deportivo Cali se sacaron chispas en un choque que tuvo varias polémicas y un empate a un gol que dejó a ambos en deuda con sus aficiones.

Los verdolagas se fueron adelante en el marcador con un golazo de Dorlan Pabón, sin embargo, los azucareros reaccionaron para la segunda mitad con un gol de Andrés Arroyo.

El cuadro dirigido por Jorge Luis Pinto incluso tuvo las opciones para irse adelante en el marcador, sin embargo, la falta de eficacia se evidenció. Los verdes de Cali tuvieron la victoria desde los doce pasos por medio de Kevin Velasco, pero el golero Harlen Castillo atajó el cobro.

Atlético Nacional vs Deportivo Cali -Fecha 4 Liga Betplay. - Foto: DIMAYOR

Ahora, más allá de las emociones brindadas en cancha, las polémicas también se hicieron sentir. Uno de los hechos que más marcó el duelo fueron las expulsiones en ambos equipos de Yerson Candelo y John Vásquez.

El hombre de Nacional vio el cartón rojo luego de una dura entrada sobre un rival, mientras que el delantero del Cali se fue del campo del juego por una jugada infantil donde terminó pegando un cabezazo a Dorlan Pabón.

Su insólita expulsión generó molestia en el banquillo del cuadro azucarero. “Soy respetuoso, no vayan a empezar a decir que volvió Pinto, que el arbitraje, que no sé qué. Es claro lo que vimos, no puede ser que el árbitro se eche para atrás luego de pitar un penal a 4 metros de frente y con decisión total. No compartimos y se dañó con base a eso. Lo demás bien, me voy contento, era un triunfo que no podía irse de las manos, pero me gustó mucho el equipo”, dijo luego del partido.

Ahora, luego de conocerse que Vásquez estará ausente por dos fechas, Pinto no ocultó su malestar con el jugador y en plena rueda de prensa le cantó la tabla. “Hablé con él (Jhon Vásquez) y con el grupo entero, eso no puede pasar en el Deportivo Cali. Tiene su multa y si hay premio, no existe premio, no cabe una conducta de estas dentro del plantel”, dijo.

Cabe anotar que el estratega ya había tenido un cruce con el jugador en plena pretemporada tras perder en un duelo amistoso con un equipo de Venezuela.

“No pasó nada, para el Deportivo Cali siempre están los ojos puestos para crear mala información, para crear chismes y para desestabilizar el grupo, no pasó nada.”

“Perdimos con el equipo de Venezuela, nadie quiere perder y mucho menos en tu casa, entonces nada, el malestar fue con nosotros mismos porque se perdió el partido, nada del otro mundo que pueda afectar”, se agregó.

John Vásquez fue el encargado de la remontada de los azucareros. - Foto: Prensa Dimayor

Por lo pronto, el Deportivo Cali se alista para afrontar su siguiente reto, el cual será este jueves por Copa Betplay ante Barranquilla FC. El duelo está pactado para jugarse a las 5:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez.

En cuanto a la liga colombiana, el Cali buscará su primera victoria en este 2023 cuando se mida el lunes con Águilas Doradas, uno de los líderes del torneo.