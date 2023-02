“No puedo entender a que estamos yendo con el VAR”, Jorge Luis Pinto

En la fecha 4 de la Liga Betplay Dimayor, Deportivo Cali visitó a Atlético Nacional con la necesidad de sumar de a tres. Sin embargo, el compromiso, además de empatado, terminó accidentado en el estadio Atanasio Girardot.

El primer gol fue obra de Dorlán Pabón tras un potente remate a los 39 minutos. Andrés Arroyo puso la igualdad a los 52 minutos.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali. Liga BetPlay I-2023 fecha 4. - Foto: Dimayor

Yerson Candelo por el equipo local con doble tarjeta amarilla y Jhon Vásquez por la escuadra de la visita con roja directa, fueron los expulsados del compromiso.

El Cali tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador con un penal sancionado al minuto 83. Kevin Velasco se puso al frente del balón, pero, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, se hizo gigante bajo los tres palos y atajó el remate.

Al final del compromiso, una acción entre Cristian Zapata y Germán Mera fue sancionada como penal por el árbitro Luis Matorel que estaba muy cerca de la jugada. Sin embargo, el VAR lo llamó y le hizo cambiar la decisión.

El compromiso terminó en tablas y cada equipo sumó de a un punto. Nacional es séptimo con 5 puntos y Deportivo Cali se ubica 16, apenas con 2 unidades.

Terminado el compromiso, los técnicos atendieron a los medios de comunicación. Paulo Autuori, timonel de Nacional, no se mostró para nada conforme con el empate.

“No estoy nada contento como regalamos el juego, este partido era nuestro por lo que hicimos. He pensado el partido de jueves y seguiré adelante con tranquilidad porque hay cosas solidificadas y otras en construcción”, dijo en conferencia de prensa y agregó.

“Yo creo que esto tiene que ser un aprendizaje para nosotros. El equipo estaba muy bien y tenía condiciones, pero en dos jugadas cambia todo. Tenemos que pensar un poco más y es algo que hablaremos en el seno del grupo porque estamos jugando bien, con un buen rendimiento, porque tenemos un partido jueves y tuvimos que hacer un esfuerzo. Entonces tenemos que salvar lecciones y vamos a hablar internamente”, agregó.

Paulo Autuori bajando del bus de Atlético Nacional - Foto: Instagram @nacionaloficial

Por su parte, Jorge Luis Pinto hizo una crítica constructiva al arbitraje, primero, resaltando lo futbolístico de su equipo.

“Cali hizo una muestra de lo que quiere, que es proponer fútbol, controlar el partido, respetar el espectáculo. No tuvimos muchas opciones en el primer tiempo porque nos marcaron de buena manera. Me gusto muchísimo el porte futbolístico del equipo”, indicó y agregó.

“El remate fue impreciso, nos pusimos nerviosos por el penalti, fue atropellado. El árbitro pita a cuatro metros con una decisión total, sin dudas, y el VAR se lo cambia, no puedo entender eso. En la final del mundo pitaron 4 penaltis, el árbitro no volvió a mirar al VAR ni a nadie más. Está a cuatro metros, lo está mirando en la cara. no tuvo duda, no puedo entender a que estamos yendo con el VAR”, dijo.

Pinto no quiere que su observación se tome como una excusa para no sumar de a tres puntos o que sus palabras se tomen con irrespeto a los jueces del compromiso,

“Pero soy respetuoso, no vayan a empezar a decir que volvió Pinto, que el arbitraje, que no sé qué. Es claro lo que vimos, no puede ser que el árbitro se eche para atrás luego de pitar un penal a 4 metros de frente y con decisión total. No compartimos y se dañó con base a eso. Lo demás bien, me voy contento, era un triunfo que no podía irse de las manos, pero me gustó mucho el equipo”, finalizó.