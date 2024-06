Jorge Valdano destapó las razones por las que Freddy Rincón fracasó en el Real Madrid

‘El Coloso de Buenaventura’ llegó al club merengue en la temporada 1995-96 y lamentablemente no tuvo un buen paso, jugó 21 partidos, pero no tuvo gran trascendencia. En esa época, Jorge Valdano, uno de los mejores jugadores españoles, era el técnico del Real Madrid, demostró un gran apoyo al colombiano, pero finalmente las cosas no se dieron.