Juan Fernando Quintero se quebró y rompió en llanto en plena entrevista: contó dura situación personal

Juanfer se quebró en plena entrevista y dedicó la victoria a sus seres queridos. “Tiene mucho de emocional porque saben la situación que viví con mi familia, la que todavía tenemos y estoy muy agradecido de verdad”, agregó a los micrófonos de DSports. “Hacer estos dos goles después de tantos altibajos en el año, creo que me enfoqué en esto y creo que somos merecedores del triunfo”.

"TRATO DISFRUTAR EL TALENTO QUE DIOS ME DIO" 🇨🇴 🗣 Emotivas declaraciónes de Juanfer Quintero, autor del doblete que le dio la clasificación a Racing a la final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS . pic.twitter.com/eBuy6eg3nG

En entrevista con ESPN entregó más detalles. “No hay palabras para explicarlo. Fue un año muy difícil. Le quiero dedicar este triunfo a mi familia porque sufrimos mucho. Lamentablemente, no pueden estar, pero acá estamos. Soy un privilegiado del club por tener estos momentos”, indicó.

Aunque Johana mejoró considerablemente, Juanfer estuvo a punto de pedir la rescisión del contrato con Racing para devolverse a Colombia. Algunos clubes de la Liga Betplay, de hecho, estuvieron pendientes de la decisión del volante con el fin de hacerle ofertas; no obstante, se quedó en Racing con la intención de triunfar y devolver todo ese cariño que le dieron en el punto más crítico de la temporada.

Juan Fernando Quintero reacciona durante el partido de Racing vs. Corinthians | Foto: Getty Images

Racing finalista

“Ahora hay que disfrutar. No ganamos nada todavía. Llegar a la final es hermoso. Las finales no se juegan, se ganan. Era llegar y lograr algo con Racing de manera internacional. El sueño de llevar a Racing está a un paso. Hay que seguir juntos. Lo de la gente fue extraordinario. el recibimiento fue conmovedor”, declaró el técnico Costas.

“El grupo es lo más importante, lo defiendo. Me dieron todo. Hicimos un partido inteligente contra un gran equipo. Cerramos los espacios que habíamos dejado abierto en el primer tiempo. Acá no importa Costas, ningún técnico. Tenemos que llevar a Racing a lo más alto. Tenemos que ser conscientes de que no logramos muchas cosas”, completó el entrenador de 61 años.