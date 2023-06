Juan Fernando Quintero y Junior tendrían plan oculto para el futuro; los hinchas se ilusionan

La afición de Junior de Barranquilla ha recibido en las últimas horas un huracán de noticias, en primera medida se supo que las contrataciones para el 2023-II están cerca de concretarse, tanto que durante el pasado jueves dos jugadores ya presentaron exámenes médicos y habían sido pedidos por ‘Bolillo’ Gómez, ambos provenientes del Barranquilla F. C.

Tras esto, la noche del jueves sorprendió con la salida inesperada de Sebastián Viera tras 12 años en el equipo rojiblanco, el golero que durante el último tiempo había sido el habitual titular de la posición perdió protagonismo en el primer semestre del año en curso. En su lugar, fue Jefferson Martínez quien asumió dicho rol y ahora, el uruguayo prefirió salir de común acuerdo con el club.

En épocas de definición sobre el futuro de varios jugadores de la plantilla actual, también se supo que se darían salidas de hombres que mientras estuvieron aportaron, pero que al final ya no se les extendería su vínculo. Uno fue José Ortiz, quien sumó algunos minutos; no obstante, quedó tachado por la indisciplina y el otro, Amaury Torralvo, quien casi no jugó.

Cinco jugadores de la nómina de Junior, fueron reportados bajo actos de indisciplina. - Foto: Dimayor

Ya con estas decisiones tomadas, quedaban los referentes por definir su situación al servicio de Junior, entre esos estaba Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero. Del atacante, en las últimas horas hubo una información que apuntó a que la directiva en cabeza de los Char le habría ofrecido rescindir su contrato, a lo que el jugador habría dicho que no.

Ahora en el caso del ‘10′, este llegó a la capital del Atlántico para despejar todo tipo de duda sobre una posible salida de la que se había hablado semanas atrás. Sin la posibilidad de brillar hasta ahora, todo parece indicar que tras su anuncio de no irse a mitad de año piensa junto a los directivos quedarse más allá del cierre de 2023.

“Negocian firmar una extensión de su contrato por dos años más, hasta diciembre 30 de 2025″, fue lo que dijo el medio partidario del equipo Pasión Tiburona. Hasta el momento sobre esto no se ha sabido nada de manera oficial, pero que Quintero no se haya alejado de Junior como se especulaba abre toda posibilidad.

“Estoy feliz”

Juanfer habló de frente y zanjó todos los rumores que se han tejido a su paso. “Yo nunca he dicho que me voy”, disparó inicialmente ante la pregunta sobre su futuro. “Yo estoy acá, si pasa otra cosa seguramente habrá otra noticia. Estoy feliz, tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar”, afirmó.

Quintero dio la cara ante los rumores que anuncian su salida - Foto: Twitter @elambito

Sobre la compañía de su representante, no quiso desvelar muchos detalles. “Rodrigo siempre me visita. Uno tiene cosas que arreglar, no solo en la parte futbolística sino en el trabajo de nosotros. Si llega alguna noticia les diremos, yo estoy feliz. Si se da la oportunidad de quedarme mucho tiempo más es ser un afortunado porque tiene trabajo”, apuntó.

De hecho, habló de lo que será el segundo semestre bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez. “No fue fácil el semestre pasado. En mi caso tuve una lesión que me sacó, sufrí mucho. Ahora estamos bien, de lleno a lo que se viene. Con mucha expectativa de lo que va a pasar”, declaró.

Juan Fernando Quintero terminó realizando fútbol con el equipo antes de las vacaciones. - Foto: @JuniorClubSA

Un gran sector de la hinchada mostró su descontento con los pocos partidos que disputó Juanfer en lo que va del 2023. “Las lesiones hacen parte del fútbol, nadie se quiere lesionar. Sufrí mucho, nadie sabe lo que pasé. Ya estamos bien y todo nos hace fuertes para lo que se viene. Quedan seis meses, tenemos la oportunidad de revertir lo que sucedió el semestre pasado”, agregó.

Ante la despedida de Viera y la posible salida de Carlos Bacca, será Juanfer el encargado de liderar un vestuario al que hace rato no le faltaban jugadores de tanta experiencia.