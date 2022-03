Juanfer Quintero enciende las alarmas en River Plate | ¿Por qué?

En el fútbol argentino hay varios colombianos que se destacan por su gran nivel y desempeño fecha tras fecha. Uno de los más sonados es Juan Fernando Quintero, el creativo de la Selección Colombia que regresó en 2022 a la que es su casa, River Plate, donde ha logrado importantes momentos para su carrera futbolística y ha dejado huella en la hinchada de uno de los clubes más importantes de Argentina.

Algunas de sus primeras actuaciones han sido calificadas con elogios, pero en otras presentaciones ha sido objeto de crítica. Sin embargo, más allá de las participaciones en los encuentros, hay otros inconvenientes que se están presentando para el colombiano, los cuales le quitan la posibilidad de ser más regular en su desempeño deportivo.

En primer lugar, algunas lesiones –ninguna de gravedad– no le han permitido al 10 del equipo de Buenos Aires tener la campaña esperada, sumando hasta el momento apenas 145 minutos en las competencias. De igual manera, se resalta que durante el tiempo en cancha ya acumula dos goles, un importante registro y destacado aporte para su equipo.

El colombiano disputó 30 minutos en el empate de los suyos ante Racing por la cuarta fecha. - Foto: Getty Images

Continuidad que todo parece indicar, extrañará River Plate durante su próximo duelo, el que enfrente este sábado (5 de marzo) ante San Lorenzo por la quinta jornada de la Primer División en Argentina. La razón de una posible nueva ausencia es la información entregada por el diario Olé del país vecino, los cuales aseguran que el colombiano y su compañero, Nicolás de La Cruz, no estuvieron en la práctica habitual de este martes, producto de una gripa.

El medio argentino fue claro en abrir la posibilidad a un posible contagio de coronavirus y que por esta razón los jugadores serán testeados: “Si bien el cuerpo médico del club informó que el colombiano y el uruguayo padecen síntomas leves, por precaución no viajaron al River Camp, serán hisopados en las próximas para descartar casos de covid-19″.

Por otra parte, con los resultados se determinará si Juanfer podrá estar en el esquema que afronte la próxima fecha con el equipo millonario: “Todo dependerá de cómo evolucionen en las próximas horas para determinar si podrán integrar la lista de concentrados para el choque ante el Ciclón.

🚨👎 ¡MALAS NOTICIAS PARA EL "MUÑECO"!



Debido a un cuadro gripa, Juan Fernando Quintero y Nicolás De La Cruz no estuvieron presentes en la práctica de esta mañana en River Camp. Ambos quedaron en duda para los convocados pensando en San Lorenzo. pic.twitter.com/tmTJt3rm00 — Minuto River (@minutoriverok) March 1, 2022

Por otra parte, el pasado domingo se disputó la cuarta jornada de la Copa de la Liga en Argentina, la cual tuvo uno de los partidos más llamativos, como lo fue el River-Racing.

Los equipos se midieron en el Monumental de Núñez, dejando un emocionante empate a dos y el cual tuvo en cancha la presencia del colombiano Juan Fernando Quintero.

El volante que vio acción durante 30 minutos al entrar en la segunda parte por Santiago Simón, no tuvo el mejor de sus partidos, pues en los segundos 45 su equipo se vio mermado ante los constantes ataques de la Academia.

Su discreta actuación fue criticada en Argentina por la prensa de ese país, que a pesar de deleitarse con sus goles en los últimos juegos, no termina de estar convencida por su rendimiento dentro del terreno de juego.

Para la prensa de ese país, Quintero tuvo “calidad de pase y pausa, pero sin aporte en la recuperación de la pelota”, afirmó el diario ‘Olé', que le dio una calificación de 5 puntos sobre 10, una de las más bajas en el esquema de Gallardo.

Para muchos esta actuación no opaca lo hecho por Quintero en cuatro fechas, en las cuales ha logrado aportar dos goles. Incluso, semanas atrás lo catalogaron como el “Riquelme zurdo”, un enorme elogio para el colombiano que llegó esta temporada a retomar la senda del triunfo con River, vigente campeón de la liga.

Quintero es un futbolista con una categoría impecable. Por ello, el periodismo argentino se rinde a sus pies cada vez que saca de su zurda acciones como la del gol de la fecha 3. Asimismo, no pierden oportunidad para criticarlo cuando no es protagonista en el juego y hacen referencia a que no es un jugador de 90 minutos.