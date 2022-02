“Es el Riquelme zurdo”: Sebastián Vignolo elogia al colombiano Juan Fernando Quintero

En el presente mercado de fichajes el futbolista cafetero volvió a River Plate después de su paso por el fútbol chino de donde salió por irregularidades en su salario. En su primera etapa en el club argentino Juan Fernando Quintero disputó un total de 61 compromisos, anotó 12 tantos y asistió en ocho oportunidades. De igual manera, se coronó campeón de la Supercopa Argentina de 2017 frente a Boca Juniors, de la Copa Libertadores también ante su rival de toda la vida en el 2018, logró obtener la Copa Argentina en el 2019 y la Recopa Sudamericana en ese mismo año.

Luego de que Quintero saliera de la institución después de mitad del año 2021 la hinchada pedía a gritos su retorno dado que el colombiano logró ganarse a punta de pases, gambetas y golazos a la afición. Además, es necesario mencionar que Juanfer marcó el gol más importante en la historia de River aquel 9 de diciembre de 2018 en Madrid cuando se disputaba la final de la Copa Libertadores ante Boca.

El jugador con pasado en Envigado FC, Atlético Nacional, Pescara de Italia, FC Porto, Stade Rennes, Independiente Medellín, Shenzhen, y que ha representado en varias oportunidades a la Selección Colombia, incluso fue mundialista con la tricolor en el 2014 y en el 2018, volvió a River Plate el mes inmediatamente anterior y se puso la camiseta con el dorsal 10 que le había cedido el también cafetero Jorge Carrascal, hoy jugador del CSKA de Moscú, en Rusia.

Con su regreso, Quintero tiene la convicción de alcanzar más títulos con el conjunto de la banda cruzada que además viene de quedar campeón de la liga argentina el año pasado. De igual manera, el resto del plantel y la hinchada siente un plus adicional con la presencia del tricolor en sus filas teniendo en cuenta los campeonatos a disputar esta temporada, el más importante, la Copa Libertadores.

Juan Fernando Quintero anotó su primer gol desde su retorno de manera oficial el pasado 16 de febrero ante Patronato por la Copa de la Liga Profesional. El domingo, contra Newell’s, el volante aprovechó un error de su compatriota Iván Arboleda y liquidó el partido 2-0 a favor del equipo que dirige Marcelo Gallardo. Esta anotación del colombiano resaltó porque fue a una considerable distancia de la portería rival y desde un perfil para nada cómodo para su pierna hábil.

Ante esto, este lunes en el programa deportivo ESPN 90, Sebastián Vignolo llenó de elogios al colombiano y lanzó una frase que llamó la atención: “Es el Riquelme zurdo”.

El presentador ha comparado en más de una oportunidad a Quintero con el exjugador multicampeón con Boca Juniors e ídolo del club, e incluso el colombiano también ha manifestado su admiración por Juan Román.

Quintero es un futbolista con una categoría impecable, por ello, el periodismo argentino se rinde a sus pies cada vez que saca de su zurda acciones como la del gol de ayer. Asimismo, no pierden oportunidad para criticarlo cuando no es protagonista en el juego y hacen referencia a que no es un jugador de 90′ minutos. Juan Fernando responde en la cancha.