James se desahogó en Twitch y habló de su relación con Reinaldo Rueda en la Selección

La Selección Colombia cerró la última fecha doble de las eliminatorias sudamericanas con una derrota en condición de visitante contra Argentina y se alejó de los puestos de clasificación directa al Mundial de Catar 2022.

Tras la dura caída en el Estadio Mario Alberto Kempes, los rumores sobre el supuesto mal ambiente que se vive internamente en el combinado nacional aumentaron en las distintas redes sociales. Incluso, se mencionó que James Rodríguez no se llevaría bien con el DT Reinaldo Rueda.

El cucuteño, sin embargo, se pronunció este fin de semana con respecto a este tema y desmintió que tenga una mala relación con el entrenador vallecaucano, que ha recibido bastantes críticas en las últimas semanas.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta personal de Twitch, el mediocampista del Al-Rayyan catarí rompió el silencio y aseguró que no tiene problemas con nadie del cuerpo técnico.

“Hay muchos chismes que nada que ver. Hay que hablar de fútbol y no de lo que pasa afuera. No acepto que digan muchas cosas. Siempre trato de ser positivo y tener buena energía”, manifestó inicialmente.

Luego, James agregó: “Como no hablo con la prensa en Colombia, seguro me tiran por eso. Me llevo muy bien con Rueda y con el cuerpo técnico, son muy buena gente. No tengo problemas con nadie”.

Rodríguez, de igual manera, aprovechó el momento para ofrecerles disculpas a todos los hinchas de la Selección Colombia por su airada reacción luego de la derrota ante Perú en el Metropolitano de Barranquilla.

“Estaba caliente, fue un momento en el que no pensé que estaríamos. Reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan y les pido disculpas. Jugamos un excelente partido, hicimos un esfuerzo grande. Los pitidos me lastimaron”, concluyó.

James Rodríguez sobre los silbidos que recibió la Selección Colombia en Barranquilla. pic.twitter.com/0b7nlCoEqx — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) February 20, 2022

Rueda tomó drástica decisión

Juan Felipe Cadavid, periodista de la emisora Caracol Radio, reveló recientemente en su canal de YouTube algunos detalles de lo que sucedió en el camerino del combinado nacional antes del encuentro frente al equipo albiceleste, el cual superó ampliamente a la Tricolor.

El comentarista indicó que los futbolistas de la Selección Colombia quedaron bastante desconcertados debido a que Reinaldo Rueda cambió el plan de juego a última hora, pidiéndoles que aguantaran el resultado.

“A los jugadores se les cambió en el camino la partitura, ya que entrenaron otro plan. No obstante, el día del partido cambiaron y se notó. La verdad, el equipo estaba ahí, ubicado en la cancha, pero no con una idea clara”, puntualizó.

El combinado nacional continúa lejos de los puestos de clasificación directa y bajó en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas. La Selección Colombia se ubica parcialmente en el séptimo puesto, con 17 unidades.

La Tricolor también registró frente a los gauchos un triste antirrécord y suma siete partidos consecutivos sin anotar un solo gol por clasificatorias mundialistas. El último tanto que convirtió el cuadro de Rueda fue ante Chile en septiembre pasado.

“Colombia lleva siete partidos consecutivos sin marcar por eliminatorias (0-0 Uruguay, 0-0 Brasil, 0-0 Ecuador, 1-0 Brasil, 0-0 Paraguay. 0-1 Perú y 1-0 Argentina). Solo hay una racha igual en Sudamérica: siete partidos seguidos sin marcar de Venezuela entre 1997 y 2000″, enfatizó MisterChip.

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 regresarán a finales de marzo de este año con los partidos correspondientes a la decimoséptima y decimoctava fecha, que se realizarán todos a las misma hora.