¿Juanfer Quintero vuelve al FPC? Confesó que tiene “relación con Gamero” e hizo revelación sobre el DIM

Como bien se sabe, el talentoso volante ofensivo Juan Fernando Quintero se coronó campeón de la Copa Conmebol Sudamericana con Racing de Argentina. En la gran final, la academia se impuso ante Cruzeiro de Brasil.

Tras el título, Juanfer le concedió una entrevista a Espn Colombia y en esta habló de varios temas. En uno de los apartados hizo referencia a su posible regreso al fútbol profesional colombiano. Dijo que quiere volver al Deportivo Independiente Medellín y salir campeón.

Además, confesó que tiene relación con Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, y con Gustavo Serpa, máximo accionista de la institución azul. También le agradeció a la gente del Junior de Barranquilla por el cariño que le brindaron.

“Yo mantengo pendiente de las noticias del fútbol colombiano, cuando fui al Junior lo sentí por el cariño de la gente, vuelvo y lo repito, no fue plata, fue el cariño de la gente que me llevó, por más que se habló, mucha mentira, mucha cosa, es porque quería estar en mi país, sentirme querido, respetado y amado e ir a los estadios, como la gente me recibía, yo era el tipo más feliz del mundo hasta que pasó lo que pasó”, expresó.

Juanfer Quintero con Racing. | Foto: Getty Images

“Uno nunca le cierra las puertas a nadie, yo por ejemplo vivo internamente agradecido con Nacional que fue el que me dejó ver internacionalmente, de ahí pasó a Italia, quiero mucho a la institución, le hago fuerza, obviamente mi vínculo es con Medellín, soy un tipo tatuado con el escudo del Medellín. Quiero volver al Medellín y quedar campeón con el equipo del cual soy hincha. No sé en qué momento pasará”, agregó.

“Envigado me dio mis primeros pasos en el fútbol, agradecido con todos, en Junior vivo agradecido también porque la gente de Barranquilla me dio cariño, me respeto y yo no le cierro las puertas a nadie. Hoy en día tengo relación con Gamero, con todos, con Gustavo Serpa siempre habló también, es muy difícil de negociar, pero es un tipo cien puntos como persona”, sentenció.

¿Juan Fernando Quintero podría regresar a Colombia?



🎙️: "No le cierro las puertas a nadie, amo mi país. Con orgullo lo llevo y siempre saco mi bandera. No me da miedo decir que soy colombiano".



Hay una gran expectativa por lo que podría ser el regreso de Juan Fernando Quintero al rentado nacional. En medio de la charla aprovechó para mencionar cuándo se sentará a pensar y decidir sobre su futuro.

“Lo que es el futuro, cuando termine todo miraré… yo le dije a mi familia que cuando estuviéramos en Medellín, ya más tranquilos, desintoxicándome de todo lo que fue el año, voy a mirar las posibilidades que tengo, analizarlas y que realmente sea lo mejor para todos, soy un tipo que piensa en lo colectivo, no solo en lo personal y ya está”, manifestó.

¿Cuáles son los sueños por cumplir de Juan Fernando Quintero?



🎙️: "Quiero volver al Medellín y quedar CAMPEÓN con el equipo del cual soy hincha. No sé en qué momento pasará".



Juan Fernando Quintero, que podría también entrar nuevamente en carpeta de River Plate de Argentina y que jugó en el Porto de Portugal, también habló en la entrevista sobre su gran referente e ídolo.

“Te voy a decir la verdad, de corazón, yo soy muy patriota, a mí me encanta Colombia, me encanta el fútbol colombiano, a veces cuando habló de mis referentes y mis ídolos, me dicen que por qué siempre hablo de los colombianos, porque para mí Néider Morantes fue el tipo que yo lo veo y lloro de alegría”, dijo.

Juan Fernando Quintero, estrella de Racing de Argentina, en #BalónDividido



🏆: "Pedro Sarmiento me creó esa mentalidad ganadora. Me formó y lo reflejo mucho en esta final".



