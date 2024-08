Jugador apunta contra Néstor Lorenzo por no convocarlo a la Selección Colombia; “Me frustra”

Barrios, quien es una de las figuras del conjunto rojo de la capital departamento del Valle del Cauca, a pesar de no haber nombrado a Néstor Lorenzo, sí apuntó contra el argentino, ya que, manifestó que le frustra cuando no recibe la convocatoria en buenos momentos futbolísticos.

“ Para mí es un sueño, poder llegar a vestir la camiseta de la Selección Colombia, cualquier futbolista quiere cumplir ese sueño. Siempre me preparo para algún día poder cumplirlo, estoy preparado ”, empezó manifestando el atacante en el Vbar de Caracol Radio .

“ Obviamente a veces me frustra que haya tenido momentos buenos y uno pensaría que habrá una convocatoria o preselección, uno siente que podría ser convocado para la selección , pero bueno, me sigo preparando para cuando llegue, esté listo”, agregó Barrios sin tapujos.

Barrios también habló del Polilla da Silva, técnico del América. “Desde que llegó el profe lo primero que él me dijo fue que le habían hablado de mí, de la alegría que le transmito al grupo. Él mismo lo notó cuando llegó, entonces me dijo que disfrutara mucho el fútbol, mi talento, que fuera feliz. Que jugara y fuera feliz en el campo. Esa fue la confianza que me dio él y lo estoy aprovechando de la mejor manera. Espero seguir ayudándolo a él y aprender de su cuerpo técnico”, dijo.