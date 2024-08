Ángel Barajas recibe nuevo premio por haber ganado medalla de plata en los Juegos Olímpicos; pocos se lo esperaban

Tenía la plata, y todo el camino recorrido por aquel niño que se interesó por la gimnasia imitando las acrobacias de una serie de televisión, había valido la pena. “Llevo 13 años trabajando, y en estos 13 años no puedo decir que no hay día en que no llore”, contó al terminar. “Hay días en que las cosas no salen muy bien y uno siempre quiere salir adelante”, recordó.