Jugadora de Colombia revela por qué Linda Caicedo no pateó penal ante Países Bajos y acepta increíble descuido sobre la portera rival

Juana Ortegón, futbolista de la Selección Colombia Femenina, habló de la eliminación del combinado nacional del mundial sub 20 que se juega en territorio nacional. La joven fue una de las tres que desperdició el penal que, a la postre, significó la eliminación en cuartos de final del conjunto patrio.

“Fue uno de los mejores partidos colectivamente hablando, pero contradictorio”, dijo Ortegón al señalar que se hizo un gran juego, pero quedaron eliminados del torneo en calidad de local. “Yo nunca me había sentido tan segura en un cobro. Iba con mucha seguridad. En la cámara se ve que me hablo a mí misma, me decía que era mío. Y siento que, de una u otra forma, lo cobré bien. Pudo haber faltado potencia, pero siento que es virtud de la portera. Muy buena, tanto en la tanda de penales como en el partido nos sacó de todo”, aseguró Ortegón.