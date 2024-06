Kun Agüero habló de Luis Díaz y sorprendió: le dedicó publicación en plena Copa América

| Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

El momento en que Lautaro Martínez marca el gol a favor de Argentina. | Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

“¿Es esta, la mejor Colombia de la historia? Ya no hay adjetivos calificativos ante lo demostrado por esta selección colombiana”. Y sumaron: “19 triunfos, 5 empates, 2 años y medio de manera invicta, 24 partidos sin conocer la derrota. Ha ganado todo lo que ha jugado”, agregaron en el canal de YouTube, Secta Deportiva.

Sin embargo, pidió que hubiese precaución por creer que lo logrado hasta ahora tenía mérito, pues aunque sean datos positivos, no valdría si no se hace en escenarios oficiales: “Yo creo que hay que verlo también en competiciones de estas, como Copa América o Mundial. No es lo mismo jugar amistosos que jugar una competición”, dijo el exfutbolista.