Lionel Scaloni sorprende con declaración sobre la Selección Colombia y manda contundente mensaje

“La realidad es que no puede ser una cosa más importante que la otra si no están los mejores. Si juntamos los títulos del mundo con los suramericanos que no están en la Eurocopa, suman 10 títulos. Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien y Paraguay cada vez que va a los mundiales pone en dificultad a todo el mundo, pero son opiniones y hay que respetarlas” , expresó inicialmente.

Luego, precisó: “Mbappé tiene su opinión y es respetable. Modrić dijo lo contrario y es europeo. Más allá de todo lo que se diga son selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, ganan. Me olvidé de Chile, cada vez que va al Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que no me animaría a decir que no son de las mejores”.