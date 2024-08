Kylian Mbappé sufre; hackean su cuenta oficial de ‘X’

Minutos después de la situación, la cuenta de Kylian Mbappé volvió a la normalidad . Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado sobre el caso. Se espera que en las próximas horas aborde el mismo.

Mbappé jugaría contra Las Palmas este jueves

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que tienen “muchos recursos” en su plantilla y que “la idea es no hace mucho cambio” en el equipo hasta el parón internacional tras el próximo fin de semana y también recalcó que ni él ni Kylian Mbappé estén preocupados porque no haya marcado todavía en LaLiga EA Sports ni que haya dado “ningún toque de atención” por los cambios o por ausencia de trabajo defensivo.

“Tenemos muchos recursos para ver el cansancio y la idea sobre los jugadores es de no hacer mucho cambio hasta el primer parón. Después, cuando empieza la Champions, tendremos un calendario que aprieta mucho más ahí se puede pensar a rotar un poco el equipo”, señaló Ancelotti en rueda de prensa.

“Como no ha sido un toque de atención al equipo lo del partido de Mallorca. He hablado de un tema con ellos que creo que es importante, como he expresado mi opinión sobre el partido contra Mallorca, sin meter o poner el dedo sobre alguien, es simplemente una evaluación que estamos haciendo y nada más porque creo que lo más críticos somos nosotros para intentar de buscar la mejor solución posible siempre”, aseveró.