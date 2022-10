La colombiana Sara López se coronó campeona del mundo de tiro con arco

La deportista Sara López cada día da un paso más en su carrera deportiva y se consolida como una de las leyendas del tiro con arco tanto en el país, como internacionalmente. Y más aún cuando este sábado 15 de octubre ganó su séptimo título en la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai. Dejando en alto el nombre del deporte colombiano.

Sara derrotó en una apasionante final a su rival británica Ella Gibson con un marcador final de 148 a 146 y que sirvió para que la colombiana se coronara como la campeona del mundo en el certamen disputado este año en México.

“Siento satisfacción en este momento, porque he trabajado muy duro para estar aquí ahora. Han sido diez años de duros sacrificios y hoy me demostraron que los sacrificios valen la pena, que estoy en el camino correcto, porque si me enfoco en tirar y no solo en las medallas, las cosas van a salir bien, porque sino te distraes”, manifestó López.

La colombiana además aseguró que le hace feliz representar a Colombia y ese es su único objetivo y ambición. Por lo que sabe que, cada vez que ella gana internacionalmente, es el deporte colombiano el que está logrando un triunfo ante otros países, muchas veces, con más apoyo en cuanto a la formación deportiva.

“Mi única ambición verdadera es seguir siendo feliz mientras represento a mi país”, fueron las palabras finales que dio la campeona mundial al portal oficial de la Federación Internacional de Tiro con Arco.

Sin embargo, Sara López no fue la única que dejó bien en alto el nombre de Colombia en este certamen internacional. Alejandra Usquiano, fue otra colombiana que tuvo una gran participación en el Mundial, tanto así que logró quedar en el tercer lugar del campeonato y subirse al podio encabezado por su compatriota campeona.

Conquistas en los juegos suramericanos

Otra muestra de su calidad encima de la bicicleta quedó evidenciado el pasado viernes 14 de octubre por Mariana Pajón, en tierras paraguayas, al cosechar medalla de oro en la final de damas del BMX de los Juegos Suramericanos 2022, dejando relegadas en la meta a la también colombiana Gabriela Bolle y a la argentina Agustina Cavallila, que completó el podio de la competencia en Asunción.

Desde su salida del partidor, se le vio a la cafetera sumamente activa, logrando tomar la delantera sin soltarla en ningún momento, hasta que cruzó la meta y se abrazó con su compatriota. Una medalla más que se suma a la conseguida recientemente en Bogotá, donde también dio cátedra de su poderío encima de su caballito de acero, mejor escudero para la carrera exitosa que ha tenido en su trayectoria y que desea seguir acrecentando antes de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Siempre sonriente, al término de la competencia habló de lo que representaba esta medalla para su presente deportivo: “Mucho, cada medalla es importante”.

A su vez, quiso resaltar lo que hizo su compañera de delegación, que permitió que Colombia sumara una medalla de plata más a la participación que termina este sábado 15 de octubre: “No solo la mía, sino la de Gaby, es muy bueno para Colombia”.

Sobre lo especial que es regresar a esa competencia en especial, dijo: “Hace ocho años estaba esperando volver acá, Juegos Sudamericanos”.

Sobre las dudas que se tuvieron, agregó: “Hasta lo último pensamos que no íbamos a correr, pero acá estamos”; finalizó haciendo una dedicatoria especial al país, además de a su familia, que no pasa por un buen momento, según dijo: “Me alegra llevar esta medalla a Colombia y mi familia que está viviendo un momento que no es fácil”.