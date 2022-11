La historia del hincha mexicano que carga un parlante en la espalda por las calles de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 lleva algunos días desde que arrancó, contagiando a millones de personas en el mundo con la fiebre por el fútbol. Este evento deportivo le abrió las puertas a las mejores selecciones y los jugadores más destacados, de forma que se reencontraran con sus fanáticos y se lucieran en la cancha.

En medio de la euforia que existe por esta celebración deportiva, algunas personas y visitantes del territorio llamaron la atención de los curiosos en las plataformas digitales por su pasión y apoyo a las diferentes selecciones que se juegan el primer lugar. Distintos contenidos captaron las miradas de los usuarios de redes sociales, quienes difunden y comparten videos bastante particulares.

Este fue el caso de un clip protagonizado por un mexicano conocido como Yahir, ‘el chatarrero’, quien impactó con su llegada a Qatar con un parlante colgado en su espalda. El latino no dudó en plasmar un poco de sus ideas y recorrió las calles del país árabe, mostrando un peculiar audio que es frecuente en personas que comercializan electrodomésticos o productos de segunda mano en vía pública.

“Colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas...”, se escucha en el audio que comparte el mexicano, quien fácilmente logra que los transeúntes se fijen en él y su gran aparato.

El contenido, publicado por una cuenta de Twitter, dejó a la vista las reacciones de varias personas en las calles, en especial de fanáticos de la selección mexicana. Estos hinchas no dudaron en mostrar su apoyo y reflejar la gracia que les causaba ver al hombre con el parlante, mientras cargaba también un sombrero típico de aquel país.

Ante el auge que tomó este personaje durante el Mundial de Qatar 2022, el canal ESPN decidió entrevistarlo y conocer un poco sobre la historia que había detrás de ‘el chatarrero’. El medio dialogó con el hombre y le consultó sobre esta idea que llevó al evento.

Según se reveló, Yahir se presentó como el “embajador de la música mexicana por el mundo”, por lo que quiso compartir un poco de su cultura. Todo este plan inició en el Mundial de Rusia 2018, donde llevó bocinas pequeñas y equipos más reducidos, logrando gran acogida del público.

“Llevaba bocinas chiquitas y me fue pidiendo más volumen la gente, esto fue lo más grande que encontré en los últimos años”, indicó el mexicano.

No obstante, esta historia tomó un camino inesperado luego de que perdiera una de las baterías de su enorme parlante. El hincha indicó que solo posee uno de estos objetos, ya que en Qatar 2022 le decomisaron la otra y no comprendió nunca el por qué.

“Me decomisaron una batería, no sé si será ilegal, pero me la quitaron y sólo tengo una. Normalmente cargo con dos”, dijo al medio.

La historia del ‘chatarrero’ mexicano que triunfa en Qatar 2022: “Viajo por el mundo con mi bocina” pic.twitter.com/mOp1EhVvK6 — Fernando Diaz (@fdiaz2050) November 21, 2022

El hincha argentino que llegó a Qatar en bicicleta para apoyar a la selección

Un argentino se sumó a la travesía de llegar hasta el país del Medio Oriente para poder ver a su selección, pero lo sorprendente es que lo hizo montando bicicleta. Con 52 años, Miguel Silio recorrió miles de kilómetros para vivir la fiebre del fútbol. Para ello, pasó por diferentes y emblemáticas ciudades de todo el globo terráqueo y terminó en Qatar.

Esta no es la primera vez que el hombre se sube en una cicla para llegar a una sede mundialista, ya que para Rusia 2018 también lo hizo. De acuerdo con medios internacionales y el grupo de ciclo turismo de Gualeguaychú (Argentina) el viaje que tomó el argentino no fue para nada sencillo.

En entrevista con el periódico Clarín, Miguel Silio relató que recorrió aproximadamente 10 mil kilómetros y aunque fue difícil mantener la cordura, logró su cometido.

“Fue un viaje bastante duro, física y mentalmente, pero muy interesante (…) Este es mi segundo mundial en bicicleta. En 2018, me fui de Madrid hasta Moscú y llegué dos días antes de que iniciara el torneo. Esta vez fue el triple de distancia, unos 10 mil kilómetros. Salimos en mayo y logramos llegar a Doha casi una semana antes de que empiece el Mundial”, explicó el fanático del fútbol.

Pero este extenso recorrido no lo llevó a cabo solo. Según sus declaraciones, Silio hizo una parte de su viaje desde Madrid hasta Estambul junto a Luis Ledri, docente jubilado de 59 años, y Franco Baggio, administrador de empresas de 29.

“Me acompañaron en la etapa europea desde Madrid a Estambul. Fueron 90 días y luego se volvieron a Buenos Aires por los compromisos laborales que tenía cada uno”, aseguró el turista. Sin embargo, después de compartir con otros ciclistas, el argentino se encontró con su esposa, Martina Sack.

Miguel y Martina se toparon en Turquía, ya en el Medio Oriente, para finalizar la odisea de llegar hasta el país anfitrión de la Copa Mundo. La dupla de esposos pedalearon por el desierto y, además, el argentino contó en el citado medio que tuvo diferentes experiencias las cuales se quedarán en su mente tras el extenso recorrido, algunas buenas y otras no tan placenteras.

“Fueron 17 días a través de casi 2000 kilómetros por el desierto. La experiencia fue linda e interesante. Sobre todo, porque tuve que convivir con una cultura muy diferente y, además, se trató de una geografía desconocida para mí hasta ahora. El gran desafío pasó por elegir los puntos de abastecimiento por el tema del agua y de la comida y dónde parar a dormir. Haber superado esa etapa solo fue un desafío muy grande”, aseguró el hincha albiceleste.