La nueva heredera: Falcao y Lorelei Tarón revelaron el nombre de su hija que acaba de nacer en España

Al hogar de Falcao y Lorelei llegó un nuevo integrante: 𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻.

En sus redes sociales este lunes 24 de julio, la esposa del goleador histórico de la Selección posteó una serie de imágenes emotivas confirmando que dio a luz a su quinto hijo.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, indicó

De inmediato, varios famosos se pronunciaron con mensajes para la familia.

“Desmayo de amor. Amor y salud para toda la familia.”, escribió Claudia Bahamón.

“Bendiciones mi lore y familia. Amor a e esa nueva princesa”, indicó Daniela Ospina.

“Bendiciones infinitas 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 felicitaciones familia bonita”, comentó Paula Andrea Betancurt.

“Felicidades y bendiciones”, dijo Juana Valentina, hermana de James Rodríguez.

La bebé nació en Madrid por cesárea.

Falcao García acompañado de su esposa Lorelei Tarón | Foto: Instagram / @falcao

“Amo ser mamá”: Lorelei Tarón, la esposa de Falcao, habló en exclusiva con SEMANA sobre la espera de su quinto hijo

SEMANA: Háblenos de esa noticia del quinto hijo.

SEMANA: ¿Cómo se enteró y cómo le compartió a los niños la noticia?

L.T.: Me había hecho el test de embarazo y siempre al primero que llamo cuando estoy feliz, triste o pase lo que pase es a Falcao. Él estaba entrenando y le dije: “Amor, ven rápido que te tengo que contar algo”. Cuando llegó, le conté y nos guardamos unos días el secreto. Justo estaba mi familia acá, pero fue casi imposible guardar el secreto porque mi cara lo decía todo. Estaba feliz y aparte los niños son muy curiosos, me preguntaban por qué no cargaba las bolsas del mercado o por qué no tomaba vino en Navidad. Mi mamá también me ofrecía una copita y yo les decía que solo tomaría agua. Por ejemplo, ya no cargaba casi a Jedidiah, entonces se empezaron a dar cuenta. Antes de contarles, fuimos al médico y después lo hicimos con mis familiares de Argentina y los de Falcao de Colombia. Fue algo muy especial.

En poco tiempo se conocerá el rostro del nuevo bebé de Falcao y Lorelei. | Foto: Instagram: @loreleitaron

SEMANA: Hace rato querían el quinto hijo, pero lamentablemente tuvieron una pérdida.

L.T.: Así es. Con Dios hemos salido adelante. Hemos tenido muchos momentos difíciles porque la vida es así, entendemos que todo tiene un propósito. Nosotros perdimos un bebé y sé que también era el propósito de Dios. Fue difícil y decidí hablarlo con muchas mujeres. De hecho, tenemos un grupo que se llama Power Girl, con mujeres en todo el mundo. Además, tengo amigas que han perdido cuatro veces el bebé. No es fácil, pero tener a Dios te ayuda a sobrellevar más este tipo de cosas, nada en la vida es casualidad. Yo había tenido cuatro embarazos superbuenos, no tuve problemas con ninguno y cuando me pasó esto no lo entendía.

SEMANA: ¿Tienen un número límite de hijos?

L.T.: Comenzamos con uno y ya vamos para cinco. A nosotros siempre nos gustó la familia grande. Me encanta ser mamá, lo disfruto muchísimo y no es ser mamá por serlo. Me encanta enfocarme en ellos, educarlos, y a mi esposo también. Como papás vamos mejorando, nos vamos equivocando y aprendiendo. Ahora, el poder que da Dios de criar hijos en esta generación es increíble. Confieso que no nos pusimos un número de hijos. La verdad, se fue dando y por mí tendría ocho, pero no puedo más porque tuve muchas cesáreas, creo que ya cinco está bien. Sin embargo, cuando llegó Jedi pensamos que sería bonito tener otro varoncito, pero al final eso no lo decidimos nosotros. Las niñas, además, nos pedían que tuviéramos otro.