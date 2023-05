Una imagen que habla de amor: el encantador bebé de Falcao y Lorelei Tarón cautiva a más de uno

Mencionar a una de las parejas más sólidas de la farándula y el mundo del fútbol, implica dar crédito al deportista colombiano Radamel Falcao García y su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón.

La dupla de celebridades llevan más de una década juntos y el amor que presumen es como la primera vez cuando anunciaron su noviazgo. Hoy, la familia García Terón es de las más admiradas en redes sociales, ya que, en comparación con otros rostros, siguen juntos.

Actualmente, Lorelei se encuentra en embarazo. Lo que quiere decir que la familia se agrandó, siendo este nuevo bebé el quinto hijo del futbolista.

Los nombres de los cuatro hijos del ‘Tigre’ son: Dominique, Jedidiah, Desirée y Annette y, por lo general, cada uno sabe ganarse el protagonismo a su manera. Sin embargo, a la lista también se suma el nuevo ser que, por ahora, no se sabe ni su nombre ni su género.

Mientras eso pasa, en Instagram, donde acumulan millones de seguidores, la feliz pareja suele subir una que otra fotografía en la que muestran el avance del embarazo; de hecho, se prevé que,el que será el menor de los García Terón, pronto llegue al mundo.

Actualmente, Radamel Falcao y su esposa Lorelei Tarón se encuentran esperando un nuevo hijo. - Foto: Instagram: @falcao

Como es común en los famosos, las posturas en torno a tener un nuevo hijo disocian entre sí, pero lo cierto es que el futbolista y la cantante siguen con la esperanza intacta de que, una vez más, volverán a ser papás.

Por ello, entre lo más reciente, y para mostrar su cercanía con quienes apoyan a la pareja, Lorelei Tarón compartió una tierna fotografía en pleno control médico, justo en el momento cuando Jedidiah vio al que será su hermano a través de una pantalla.

En la instantánea, es posible observar que Radamel grabó el sentimental momento con su teléfono celular, mientras que el pequeño ‘Jedi’ se enfocó en observar el rostro del nuevo integrante de la familia, gracias a la tecnología de las ecografías en 3D.

Por ahora, todo parece indicar que el embarazo continúa estable; sin embargo, se mantiene la expectativa en los fanáticos y seguidores de la dupla, tanto del universo del entretenimiento como del fútbol, sobre la identidad del bebé.

A continuación, la imagen que fue compartida mediante historias, en el perfil de Instagram de la cantante y esposa del ‘Tigre’:

Ecografía en 3D del bebé de Falcao y Lorelei. - Foto: Instagram: @loreleitaron

Hija de Falcao y Lorelei impresiona con su destreza en este deporte

Hace unos cuantos días, mediante historias en Instagram, Lorelei compartió el fenomenal talento que tiene su hija Dominique, de tan solo 9 años; se trata de un deporte de impacto mundial, como lo es la gimnasia.

La esposa de Falcao grabó un video en el que mostró a la niña en una competencia de gimnasia, por lo que es posible decir que Dominique ya lleva un buen tiempo practicando.

Capturada desde el público, la hija de Falcao y Lorelei impresionó con sus movimientos llenos de flexibilidad y baile; de hecho, en el mismo escenario social, la feliz mamá escribió: “Nuestra momi (así le dice Jesi) Vamos”.

Hija de Falcao practicando gimnasia. - Foto: Instagram: @loreleitaron

No obstante, aunque Tarón expuso el talento que tiene su hija para la gimnasia, no compartió los resultados de la competencia. Por su parte, Falcao no pudo hacer acto de presencia en el evento deportivo de su hija.

Aun así, los internautas y seguidores de la dupla de famosos no dudaron en comentar al respecto y destacaron que “el talento se hereda” y que, pese a que al ‘Tigre’ le gusta el fútbol, Dominique “va por el mismo camino del deporte que su papá”.

A continuación, la recopilación de las historias que Lorelei Tarón subió en Instagram: