Hija de Falcao García y Lorelei Tarón impresiona con su destreza en este deporte

Una de las parejas más queridas que figuran, tanto en el mundo del fútbol como el del entretenimiento, es la conformada por el futbolista colombiano Radamel Falcao García y su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón.

La pareja de figuras públicas entra al grupo de las uniones más estables y duraderas, pues no es un secreto que hay otras que, por diversas causas, terminan y se convierten en tendencia.

Pese a que Falcao cuenta con millones de seguidores en redes sociales que lo apoyan a nivel personal y profesional, no se puede dejar pasar que el deportista ha estado tambaleando, una que otra vez, en el fútbol.

Del otro lado de la balanza, en cuanto a su vida en familia, es necesario decir que el colombiano conformó una sólida y cuantiosa familia junto a Tarón, pues actualmente tienen cuatro hijos (un niño y tres niñas) y esperan uno más, es decir, en estos momentos la cantante argentina se encuentra en embarazo.

En ese sentido, los hermanos García Tarón también llaman la atención de los fanáticos y seguidores digitales, pues sus padres suelen compartir varias publicaciones en la que aparecen todos juntos.

Familia García Tarón. - Foto: Instagram: @falcao

Los nombres de los cuatro hijos del ‘Tigre’ son: Dominique, Jedidiah, Desirée y Annette, cada uno sabe ganarse el protagonismo a su manera, de modo que, en esta ocasión, Dominique fue la que sorprendió por su destreza en un deporte de impacto mundial.

Dominique y su deporte favorito

Mediante historias en Instagram, Lorelei compartió el fenomenal talento que tiene su hija Dominique, de tan solo 9 años; se trata de un deporte de impacto mundial, como lo es la gimnasia.

La esposa de Falcao grabó un video en el que mostró a la niña en una competencia de gimnasia, por lo que es posible decir que Dominique ya lleva vario tiempo practicando.

Capturada desde el público, la hija de Falcao y Lorelei impresionó con sus movimientos llenos de flexibilidad y baile; de hecho, en el mismo escenario social, la feliz mamá escribió: “Nuestra momi (así le dice Jesi) Vamos”.

Hija de Falcao practicando gimnasia. - Foto: Instagram: @loreleitaron

No obstante, aunque Tarón expuso el talento que tiene su hija para la gimnasia, no compartió los resultados de la competencia. Por su parte, Falcao no pudo hacer acto de presencia en el evento.

Aun así, los internautas no dudaron en comentar al respecto y destacaron que “el talento se hereda” y que, pese a que al ‘Tigre’ le gusta el fútbol, Dominique “va por el mismo camino del deporte que su papá”.

A continuación, la recopilación de las recientes historias que Lorelei Tarón subió en Instagram:

Por otro lado, días atrás, Radamel subió una instantánea casual, sin retoques o ediciones, con la que mostró a su mamá, la señora Carmenza Zárate, de la forma más hogareña posible, pues la mujer quedó capturada sobre un sofá cama y junto a ella se encuentran sus nietos.

Según el registro fotográfico, los niños se ven felices al lado de su abuela paterna, quien tiene en sus brazos al más pequeño y único hijo varón de la familia García Tarón: Jedidiah.

Asimismo, las niñas de la familia, Dominique, Desirée y Annette también posaron frente a la cámara; mientras dos miraron fijamente al lente, una de ellas estuvo pendiente de su hermano y abuela.

En la misma línea, el mensaje que escribió el ‘Tigre’ fue puntual: “Feliz día mami”. Con estas pocas palabras, Falcao demostró que tiene presente, en cualquier momento, a la mujer que le dio la vida, mucho más cuando en 2019 se dio la inesperada muerte de Radamel García King, papá del futbolista colombiano.

Esta es reciente historia que Radamel Falcao subió: