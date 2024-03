La Selección Colombia tiene papá: así fue como Rumania se volvió la peor pesadilla de la historia

¿Cómo nació la ‘paternidad’ de Rumania sobre Colombia?

“Colombia, en cambio, pensaba que iba a ganar antes de jugar. Era el favorito y por eso cometió el error de no analizar en detalle a sus rivales, algo que Mondragón me confirmó años más tarde cuando lo dirigí en Galatasaray. No sabían que Rumania era un equipo poderoso y difícil de derrotar. No tomaron en cuenta que teníamos jugadores con personalidad como los delanteros Florin Raducioiu e Ilie Dumitrescu y que poseíamos la claridad para llegar lejos”, dijo Hagi en una columna suya publicada por SEMANA en 2014.