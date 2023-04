La sorprendente razón por la que Barcelona se negó a viajar en avión; Xavi lo contó todo

Con 13 puntos de diferencia sobre su más cercano rival, el Barcelona busca encaminar de una vez por todas el título de la liga española 2022/23. Los catalanes tuvieron la gran oportunidad de sacarle 15 puntos al Real Madrid el lunes, pero tropezaron con Girona que se hizo fuerte en defensa para sacar un empate 0-0 en Camp Nou.

Ahora el equipo azulgrana se trasladará a Madrid para enfrentar al Getafe, un rival que últimamente le ha puesto las cosas difíciles en calidad de visitante. Xavi, técnico del Barça, busca sacudir a sus jugadores de la reciente eliminación de la Copa del Rey, razón por la cual se esperan cambios en la nómina y también en el medio de transporte que utilizarán para viajar hacia la capital.

Este sábado se confirmó que la delegación barcelonista se transportará a Madrid en tren buscando ser amable con el medio ambiente. “No habíamos hecho antes lo de viajar en tren porque el trayecto es más largo, pero por el tema de la contaminación ambiental hemos creído que era el momento ideal”, explicó el estratega español en rueda de prensa.

La iniciativa liderada por Xavi se basa en que “jugamos mañana a las 16.00 horas (9:00 de la mañana en Colombia) y dormiremos en Madrid. La vuelta la haremos el mismo día de partido así que es el día ideal para hacerlo”.

Jugadores del Barcelona formados para los fotógrafos en Camp Nou - Foto: AFP

Hora de sentenciar el título

Xavi ha asegurado que los próximos “tres o cuatro partidos son clave” para la consecución de la liga, empezando por el duelo de este domingo ante el Getafe, y que por eso “no es momento de demasiadas pruebas” con jugadores. Además, ha afirmado que el futuro de Gavi “pasa por el Barça” y que en “ningún equipo del mundo” sería “tan feliz” como lo es en el conjunto culé.

“Creo que Gavi no sería tan feliz en ningún equipo del mundo como aquí. Aquí lo tiene todo y le valoramos, tiene 18 años y está siendo titular y decisivo para el equipo. Es un futbolista que me emociona, es una maravilla de futbolista con 18 años. Su futuro pasa por el Barça, no será tan feliz fuera”, declaró en rueda de prensa.

Xavi Hernández dando indicaciones a sus jugadores - Foto: REUTERS

Por otra parte, indicó que los próximos choques serán “clave” para decantar el título. “Llevamos una ventaja importante y estos próximos tres o cuatro partidos son clave. De ganar tres o cuatro partidos seguidos, prácticamente seríamos campeones. Dependemos de nosotros y queremos ganar mañana”, expresó.

“Competimos contra rivales muy fuertes; tanto a Real Madrid como a Atlético de Madrid los ves jugar y te das cuenta de su potencial, de la calidad que tienen en la plantilla. Estar donde estamos en LaLiga tiene mucho mérito. No sé si ellos están centrados o no, pero nosotros sí. Queremos ganar esta competición ante dos grandísimos rivales; las dos plantillas optarían a ganar el título, tanto Madrid como Atlético”, continuó.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona - Foto: AFP

Además, el preparador culé advirtió del peligro del duelo ante los azulones. “El Getafe es un equipo muy agresivo, sobre todo en su campo, donde han hecho muchos puntos. Es un rival difícil y el horario tampoco nos ayuda. Será un partido complicado, con muchos duelos, con muchas segundos balones y segundas jugadas. Son un equipo directo, muy agresivo, y hacen muy bien las cosas, defienden muy bien, normalmente juegan con línea de cinco, con juego directo para Unal y Mayoral. Intentaremos generar más cosas que en casa y preveo un rival y un partido muy difíciles”, expuso.

“Para nosotros lo difícil es ganar partidos, se está viendo, y mañana será una prueba más. Ellos se juegan bajar de categoría, están inmersos en esa lucha, y se están jugando la vida. Para nosotros es muy fácil, estamos con la ilusión de ganar LaLiga, estamos en una situación privilegiada que hubiera firmado al principio de temporada. Queda el ‘rush’ final de LaLiga y necesitamos ganar muchos partidos para ganarla”, añadió.

Con información de Europa Press.