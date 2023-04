Hakimi dejaría a su expareja Hiba Abouk sin nada en el proceso de divorcio, ¿por qué?

“He necesitado tiempo para digerir este shock”, escribió la actriz española de origen tunecino y libio Hiba Abouk, expareja del futbolista Achraf Hakimi.

La mujer, conocida especialmente por el papel de Fátima en El Príncipe, emitió un comunicado en su perfil en Instagram, confirmando que su matrimonio con el lateral del PSG no va más.

“La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena”, asegura.

La mujer de 36 años aclara además que “enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia, he necesitado tiempo para digerir este shock”, puntualiza.

No fue mucho lo que opinó sobre el caso que tiene en el ojo del huracán al jugador de fútbol, pero dejó un contundente mensaje que se impone sobre el amor al mundialista de Marruecos. Pidió además respeto a su intimidad y la de sus hijos.

“Dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia, siempre estaré del lado de la víctima”, indicó.

Achraf Hakimi enfrenta una imputación luego de que una mujer de 24 años declarara en la comisaría del Valle del Marne a que el futbolista abusó de ella en su visita a la casa del deportista mientras su esposa se encontraba de viaje con sus dos hijos en Dubai.

Para la actriz española la decepción ha sido mayor, según medios internacionales, porque no podrá obtener ninguno de los bienes de su exmarido que puso todas sus ganancias a nombre de su madre.

Hakimi es uno de los jugadores mejor pagados de la Ligue 1. Su sueldo ronda el millón de euros al mes.

Sin embargo, los abogados de la española trabajan fuertemente para que los hijos de la pareja queden con todas las necesidades económicas completamente cubiertas.

Una opinión sobre el tema Hakimi le costó el puesto a Óscar Rentería en Caracol Radio

Óscar Rentería, un viejo conocido en el periodismo colombiano, fue despedido de Caracol Radio, donde figuraba como uno de los dos panelistas del programa El pulso del fútbol.

Una de las razones habría sido su opinión sobre la denuncia contra Achraf Hakimi, defensa marroquí del París Saint-Germain, aunque en el medio de comunicación argumentaron que obedeció a nuevas decisiones para la cadena radial, que incluye la renovación de periodistas, como le confirmaron a SEMANA.

El anuncio fue dado a conocer en una reunión de la compañía y, desde ya, se contempla la posibilidad de que Juan Felipe Cadavid pueda reemplazarlo en el cargo y conducir el programa junto a César Augusto Londoño, aunque la cadena tendría que conseguirle un reemplazo en el VBar.

Al aire, el periodista manifestó que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, hecho que generó fuertes críticas.

Así mismo, comentó: “Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”.