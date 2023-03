Óscar Rentería explota y se ratifica en que la mujer supuestamente violada por Hakimi tiene la culpa: “Ella tenía conocimiento de lo que podía pasarle y fue”

Óscar Rentería fue despedido de Caracol Radio, donde figuraba como uno de los dos panelistas del programa El pulso del fútbol, por sus declaraciones frente a la denuncia contra Achraf Hakimi, defensa marroquí del París Saint-Germain. En el medio de comunicación argumentaron que su despido obedeció a que la cadena radial está buscando la renovación de su nómina periodística.

SEMANA: Óscar, ¿se sostiene en sus declaraciones en las que asegura que, en el caso de Hakimi, jugador acusado de violación, la víctima sabía lo que podía pasar?

Óscar Rentería, periodista deportivo. (O. R.): yo las quiero repetir. Es que mi opinión, mi concepto, merece todo el respeto, como las demás opiniones. Como todo lo que se ha dicho a través de las redes sociales. Yo simplemente manifesté ese día que, a raíz de todo lo que sabemos, porque esto no es nuevo, se han presentado cualquier cantidad de denuncias, cualquier cantidad de situaciones, donde los jugadores de fútbol han sido castigados algunos, otros no, por denuncias de violación contra diferentes personas y en muchas ciudades y países del mundo.

Entonces, yo simplemente manifesté que, a raíz de todo eso que se conoce, si una muchacha en cualquier lugar del mundo, con todo lo que se sabe, decide visitar el apartamento de soltero de un jugador de fútbol, debe saber a qué se está exponiendo, debe saber qué riesgo puede correr. De pronto no le pasa nada, de pronto le regalan un anillo de compromiso, de pronto simplemente se toma una botella de vino y se fue y no pasó nada. Pero también, por lo que sabemos, por todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, sabemos lo que puede pasar y eso fue lo único que yo dije, que ella tenía conocimiento de lo que podía pasarle y, sin embargo, fue, y ella dice que le pasó.

SEMANA: bajo esa lógica, ninguna mujer podría ir a la casa de un futbolista o de un amigo. ¿Le parece lógico eso?

O. R.: tengo amigas, tengo hijas, tengo esposa. Ya no tengo mamá, pero de todas maneras puede ser en mi casa, puede ser la que sea. Es su responsabilidad. Si usted fuera una niña de once años, de diez años, aunque ahora hay muy aventajadas, todavía se lo valgo, pero una mujer hecha y derecha, mayor de edad, con todo lo que se publica a diario en las denuncias que se conocen, no me venga a decir que no sabe a qué se va a exponer si va al apartamento de soltero de un jugador de fútbol o de cualquier hombre. Yo simplemente le digo: vaya, si quiere, vaya, vaya, pero usted sabe qué riesgo está corriendo.

SEMANA: ¿usted tiene amigas?, porque si, por ejemplo, usted y yo somos amigos y usted me invita a su casa, ¿yo tengo que ir predispuesta a que usted me va a violar?

O. R.: no, no sé. Usted debe conocerme lo suficientemente a mí para saber si va o no. Si usted me conoce y sabe que yo soy un hombre correcto y todo, entonces usted dice: ‘Óscar a lo mejor se me va a declarar, Óscar a lo mejor me va a invitar a comer, Óscar a lo mejor quiere pasar un rato conmigo, charlar, escuchar buena música y no va a pasar nada más’. Pero si usted no me conoce, que es el caso de aquí de esta muchacha con Hakimi, que lo denunció, entonces es correr un riesgo, yo no me voy a ir.

Hakimi, una de las figuras del Mundial Qatar 2022. - Foto: REUTERS/Matthew Childs

Mire, es que por qué solamente nos atacan a nosotros por violación, si es que también a diario se producen violaciones a los hombres de parte de mujeres que se confabulan. Hay mujeres que enamoran a un hombre, se van a acostar con él y luego llega el supuesto marido de la mujer y entonces, para no denunciar al hombre que se está acostando con su mujer, le piden una cantidad de dinero. De esto en las fiscalías de todo el mundo reposan miles de denuncias de lado y lado.