‘Bolillo’ Gómez contó qué es lo primero que hará con los jugadores del Junior de Barranquilla: “No veo la hora mirarles la cara”

Hernán Darío Gómez, un viejo conocido en el balompié colombiano, confirmó que dirigirá al Junior de Barranquilla en reemplazo de Arturo Reyes, con quien el equipo Tiburón fue eliminado de la Copa Sudamericana y pasó a ocupar la última posición de la Liga BetPlay.

Aunque Junior no ha hecho oficial su contratación, el Bolillo Gómez dio a conocer que estará en el banquillo la mañana de este 15 de marzo. Lo hizo desde Barranquilla, a donde arribó para poner su firma al final del contrato.

En conversación con Win Sports, Bolillo, que recientemente dirigió a la selección de Honduras, afirmó que es un sueño llegar a Junior y aseguró estar preparado para sacarlo de la crisis deportiva en la que se encuentra.

“El Junior es un sueño para mucha gente, tanto para técnicos como futbolistas y para mí es una ilusión muy grande... Por lo general aquí en Colombia me ha tocado llegar a partes donde hay problemas, es raro que Junior esté en esa posición, voy contento, hay muy buenos jugadores y es un equipo muy querido. Voy muy contento, siento mucha alegría como nunca antes”, comentó el entrenador, aunque no confirmó por cuanto tiempo será el contrato.

Juan Fernando Quintero marcó ante Envigado su primer gol con la camiseta de Junior. - Foto: Dimayor

Bolillo además se refirió a la nómina con la que cuenta para salir del último lugar de Liga BetPlay y confía en que luego de hablar con los jugadores pueda establecer el porqué de la crisis y dar un paso hacia una nueva era.

“La nómina del Junior es muy buena, ha hecho una buena inversión la Junta Directiva, no sé qué pasa, por eso voy a llegar allá a conocer. No es un equipo que deba estar en esa posición. No veo la hora de llegar y mirarles la cara a todos los muchachos para poder sacar conclusiones”, expuso Bolillo, cuyo único club que dirigió fue el Independiente Medellín.

Bolillo Gómez dejó ver la alegría que le genera contar con un jugador como Juan Fernando Quintero en el equipo y reveló su alegría al ver a quien considera como parte de su familia

“Lo de Juanfer es cariño de hijo, porque estuvo conmigo en Envigado... Una vez yo lo vi jugar, pero en una selección juvenil veía que no estaba. Yo dirigía a la Selección de mayores y dije: ‘¿Qué pasa que no está este pelado?’. Lo meten... Es un cariño de mucho tiempo atrás. Es uno de los símbolos del fútbol colombiano y más que por lo futbolístico, me alegra que es como mi familia, gente de uno”, afirmó.

Juan Fernando Quintero lamentándose tras la eliminación de Junior de la Copa Sudamericano. - Foto: AFP

Valga recordar que uno de los entrenadores más opcionados para dirigir al equipo de Barranquilla era Reinaldo Rueda, con quien, al parecer, no se llegó a un acuerdo debido al factor económico.

La salida de Arturo Reyes de Junior

La mañana del 14 de marzo, Junior de Barranquilla informó que Arturo Reyes dejaba de ser el director técnico del club.

“La Junta Directiva del Junior F.C. S.A. de común acuerdo con el profesor Arturo Reyes dieron por finalizado el vínculo del entrenador con la institución a partir de la fecha”, informó.

El rendimiento de Arturo Reyes como DT del Junior fue del 18 %. - Foto: Dimayor

La institución, que en la liga colombiana solo ha logrado ganar un partido esta temporada, pese a las flamantes contrataciones para estar en el primer lugar de la tabla, agradeció a Reyes por lo hecho e informó quién lo reemplazará temporalmente en el cargo.

El rendimiento de Reyes fue del 18,1 %: sumó 7 derrotas, 3 empates y 1 victoria. Pese al poderío en ataque del equipo, con delanteros como Carlos Bacca y volantes creativos como Juan Fernando Quintero, cuyo sueño era sobresalir en el torneo continental, solo anotó 6 goles. Por el contrario, recibió otros 13 tantos.