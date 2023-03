“A mí no me imponían ni a Bacca ni a ningún jugador en la nómina”, Arturo Reyes confiesa en SEMANA porque salió de Junior

Arturo Reyes llegó a un acuerdo con los directivos del Junior de Barranquilla y dejó de ser el entrenador del equipo barranquillero.

Se va, dejando al equipo tiburón en la última posición de la liga colombiana y eliminado de Copa Sudamericana, aun cuando tenía en su nómina a un jugador como Juan Fernando Quintero.

En SEMANA, el entrenador reflexionó sobre su salida y aceptó la culpa de lo sucedido.

SEMANA. Profe, ¿cómo se enteró de su salida del Junior?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “La verdad, el máximo accionista me llamó ayer, me citó a su casa y me comentó que no continuaba. Esa fue la decisión que tomó la junta y eso fue todo. Ya el día de hoy se sacó el comunicado y estaremos listos para emprender un nuevo reto en la raya”.

SEMANA. ¿Se esperaba esta salida?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Cuando uno dirige un club como Junior, sabe de los antecedentes del club, de la presión. Los resultados, como se estaban dando, sí es cierto que sabíamos que en cualquier momento podía pasar, porque en Junior hay que ganar, eso es un club muy grande, este es un club que exige resultado inmediatos, esta es una afición muy exigente, que quiere que siempre su equipo esté en los primeros lugares, disputando títulos, y lo que sucedió estaba dentro de las posibilidades”.

SEMANA. Más allá de los malos números ¿Qué pasó?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Yo te puedo contar que en la gestión de grupo, en el camerino, no hay ningún problema, hay buenos seres humanos, hay buen equipo. Simplemente yo podría hacer un mea culpa, de no poder estabilizar una nómina, que puede ser uno de los inconvenientes que tuvimos. Pero eso es responsabilidad mía como entrenador. Creo que es algo a corregir, a mejorar y, simplemente, a pesar de que Junior fue un equipo que intentó elaborar por la calidad de jugadores que tiene, o que ha tenido en estos partidos, pues la pelota tiene que entrar y nosotros no lo hicimos y cuando tú no metes goles, el grupo entra en ansiedades, en preocupaciones. Cuando los resultados, aparte de eso no aparecen, pues bueno, se vuelve todo un partido aparte”.

Reyes analizó el desempeño de su equipo en el Libertad de Pasto - Foto: Dimayor

SEMANA. Seamos sinceros. ¿Usted si armó una buena nómina?, ¿con Quintero bastaba?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Nosotros tuvimos la posibilidad de pedir algunos jugadores y estos jugadores, algunos, no pudieron llegar por múltiples motivos. Hay casos como el de Marlon Torres, como el de Rafa Pérez, como Gutiérrez, por ejemplo, que fueron jugadores que tuvieron algún inconveniente a la hora de fichar con el equipo. Pero sí, en algunas posiciones, me parece, por ejemplo, en el frente de ataque, hubiésemos podido tener uno o dos jugadores más que nos brindaran algunas otras cosas”.

SEMANA. Si buscaba que le brindaran otras cosas. ¿Por qué insistir con Carlos Bacca? ¿No le parece que fue terco?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Nosotros veíamos en Carlos un jugador muy profesional, muy experimentado, que necesitaba en estas primeras fechas tomar confianza. Él, sin jugar muchos partidos del semestre anterior de titular, hizo nueve goles. Con nosotros hizo dos en los tres partidos que dirigimos. Después, en la pretemporada que hicimos en Perú, en Trujillo, también hizo gol. Después de la segunda fecha marcó gol contra Medellín y bueno, de ahí en adelante era el jugador que por frecuencia tenía más posibilidades y no estaba siendo fino, pero también llega un momento en donde el entrenador tiene que decidirse si da continuidad a una persona que, sabemos, necesita de esa confianza. Ha sido goleador toda su vida, ha sido campeón de Europa y, bueno, ya después de haber dado por terminado el ciclo en Junior se pueden decir muchas cosas. Pero lo importante es que yo siempre brindé confianza y siempre intenté que salieran bien, y en el fútbol hay veces que la pelotita pega en el palo y entra o sale”.

SEMANA. Se decía que los dirigentes no le dejaban sentar a Bacca porque cobra mucho. ¿Los Char se meten en la nómina del Junior?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “No, los Char nunca me impusieron nada. Ninguno de los directivos se mete en eso. Este es un club respetuoso. A mí no me imponían ni a Bacca ni a ninguno en la nómina. Jamás, ni conmigo ni con ningún entrenador. No había presión en eso. Simplemente yo confiaba en él porque Carlos es un jugador que yo tuve en Selección mayores y marcó goles todos los partidos. Le fue bien. Cuando vino aquí a Junior tuvo una frecuencia goleadora sin ser titular, marcó goles en la pretemporada e inicio del torneo, y decidimos mantenerlo como inicialista, excepto en dos. Así que a uno como entrenador lo contratan para tomar decisiones y uno en esos momentos toma decisiones”.

Juan Fernando Quintero marcó ante Envigado su primer gol con la camiseta de Junior. - Foto: Dimayor

SEMANA. ¿Qué le dijo Juan Fernando cuando usted le cuenta que se va?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Quedó en shock, se quedó en silencio. Pero con él tengo una relación de amistad desde hace mucho tiempo, hemos seguido hablando constantemente y, bueno, la llegada de él a Junior fue algo que empezó con una conversación por WhatsApp y después se volvió realidad. No tengo, sino que estar agradecido con él”.

SEMANA. ¿Tener a Juan Fernando Quintero en la nómina era su mayor presión para tener que ganar?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Yo no lo veía así en ese momento. Ahora lo pienso bien y creería que sí. Yo solo intentaba que él, en el campo, encontrara un circuito de juego para potenciar sus condiciones y que fuera un gran jugador, como evidentemente lo ha sido”.

SEMANA. ¿Por qué hay niveles individuales tan bajos en Junior?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Pasa en muchos equipos. El semestre anterior le pasó a Millonarios con un gran entrenador como Gamero y ese gran equipo. Creo que es un momento que va a pasar, porque hay grandes jugadores, y, cuando encuentre el camino con esos grandes jugadores y los goles, y anote primero que el rival, que nos costó mucho, eso le va a dar mucha confianza al grupo”.

“Que lo limpien y chao”: Empezó la indisciplina en Junior en el año 2023 y hay mucha molestia - Foto: Instagram oficial Junior de Barranquilla (@juniorclubsa)

SEMANA. Profe, ya van dos veces que usted no logra los objetivos con Junior ¿no le parece que ya no fue?

Arturo Reyes, extécnico del Junior. “Me siento tranquilo porque he trabajado con honestidad, seriedad, compromiso. Tratando de facilitar proyectos de vida a los jugadores y a las instituciones. Mi trabajo siempre ha sido ayudar, yo tengo una lista grandísima de jugadores que han pasado por nuestro trabajo en categorías menores, que están ahora en el Junior y que han pasado a otros equipos y que están internacionalmente figurando en grandes clubes del mundo. También tengo un listado de jugadores que han pasado por nosotros en Selección sub-23, sub-20, y que están alimentando de a poco a la Selección Mayor. Eso era algo que en algún momento se criticó mucho, pero que creo que el tiempo es el que está dando la razón, y vendrán muchos más en esta convocatoria que ha hecho el profe Lorenzo. En estos momentos hay entre nueve y 10 jugadores que han pasado por procesos de selección con nosotros y otros que hemos tenido también en categorías menores, como Mojica, Durán, Jorge Carrascal, Joan Carbonero, Lucumí, Dilan, Cuesta, Álvaro Montero, Nelson Palacios y muchos otros que seguro lo acompañarán en la posibilidad de estar en un mundial. Agradezco eso a la vida y miro de manera positiva las cosas, aunque todo se resume en resultados”.