La sorpresiva visita de Falcao García a la concentración del Manchester City previo al juego con Real Madrid

Este martes, 9 de mayo, a las 2 de la tarde, arrancarán las semifinales de ida en la Uefa Champions League para el Real Madrid y el Manchester City.

El primer encuentro se dará en el Estadio Santiago Bernabéu, en la capital de España.

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti parecen tener claros los hombres a elegir.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Modrić, Kroos; Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinícius

Bajas: Militão (sancionado), Mendy (lesión), Ceballos (lesión).

Real Madrid v Manchester City - UEFA Champions League - Foto: Getty Images

Man City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Akanji; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish

Bajas: Aké (gemelo)

La primera vez que se enfrentaron data del año 2012. De ahí en adelante los duelos entre españoles e ingleses han sido muy parejos; 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas es el saldo para cada uno.

“El plan es hacer un partido completo y sacar lo mejor que tenemos a nivel físico, técnico y motivacional. El partido decisivo será el partido de vuelta. Queremos tomar ventaja. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar a un equipo que parece imparable. Pero pienso que podemos tener opciones. Podemos ganar. Modrić está bien y va a jugar”, confirmó Carlo Ancelotti.

Manchester City's head coach Pep Guardiola gestures to his team during the English Premier League soccer match between Manchester City and Chelsea at the Etihad Stadium in Manchester, Saturday, May 8, 2021.(Shaun Botterill /Pool via AP) - Foto: AP / Shaun Botterill

El Real es 14 veces campeones de Europa. El City, en cambio, aunque llegó a la final de la Champions en 2021, cayó 1-0 ante el Chelsea en Oporto y no ha ganado un trofeo importante de la Uefa desde la Recopa de 1970.

“No estamos aquí para una revancha. El pasado ha terminado. Estamos aquí porque tenemos una oportunidad y la vamos a pelear. Para ganar la Champions hay que ganar al Real Madrid porque es el mejor en esta competición de lejos. En los últimos días he vuelto a ver los dos partidos del año pasado y creo que lo hicimos de forma excepcional. He venido muchas veces a este estadio. Como jugador, como entrenador, he ganado, he perdido, pero no sé qué pasará esta vez”, dijo Guardiola en la previa del partido.

Carlo Ancelotti. - Foto: Getty Images/Angel Martinez

Mientras cada equipo prepara sus mejores hombres, un futbolista colombiano llegó de visita al hotel del equipo inglés. Radamel Falcao García se vio en la concentración del líder de la Premier League.

Se rumora que la llegada sorpresiva para muchos del samario, tiene que ver con un reencuentro programado con el volante Bernardo Silva, con quién compartió en Mónaco.

Lo cierto es que el ariete de la Selección Colombia causó sensación. Los pocos aficionados cerca al lujoso hotel no dudaron en acercarse a Falcao y pedirle foto. Él, amablemente, accedió como se pudo observar en las imágenes difundidas por El Chiringuito Tv en twitter.

🚨🙄 ¡ATENCIÓN! Acaba de entrar al hotel del Manchester City... ¡El 'tigre' Falcao!



📹 @MarcosdVicente pic.twitter.com/us5xuEUv5p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2023

El pasado 21 de abril, previo al juego con Real Sociedad, desde el Rayo vallecano se informó que Falcao tenía una “rotura muscular que le mantendrá de baja entre dos y tres semanas”.

Los números del colombiano no son los mejores en esta temporada: 24 partidos, cuatro como titular y dos goles en más de 600 minutos jugados.