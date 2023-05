Jorge Messi desmiente las versiones sobre el futuro de su hijo Lionel en Arabia Saudita; esta es la verdadera decisión

Lionel Messi pasa por un momento crucial de su carrera deportiva al estar próximo a terminar contrato con el París Saint-Germain, equipo al que llegó para la temporada 2021/22 y con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2023.

Es por eso que desde hace varios días estaría escuchando ofertas para tomar una decisión final, dado que está próximo a ser agente libre y, por ende, tiene su futuro en sus propias manos.

En las últimas horas, varios medios internacionales han dado como un hecho que el atacante de 35 años habría aceptado la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Esa información sembró dudas en el entorno del Barcelona, equipo que busca el regreso de su ídolo para la próxima temporada tras dos temporadas sin su mítico número 10. Es por eso que desde Cataluña se conoció otra versión, la cual le da algo más de esperanza al club blaugrana.

Messi, Barcelona. - Foto: Getty Images/David Ramos

Por medio de su página web, Sport, medio con sede en Barcelona, indicó que “no será hasta una vez que haya acabado la Liga cuando Messi se decidirá por un equipo en el que seguir con su carrera”. Y esa, hasta el momento, parece ser la verdad porque el entorno del mismo jugador lo confirmó.

Por medio de un comunicado oficial, que dio a conocer en sus historias de Instagram, el papá de Messi aseguró que “no hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene” y dejó claro que “la decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG”.

“Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, agregó Jorge Messi, quien además es el representante de su hijo.

El contrato de Messi termina el 30 de junio. - Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Y para dejar clara la postura del entorno de Messi, reiteró que no tienen ningún acuerdo, desmintiendo así la información de la llegada del astro argentino al fútbol de Arabia Saudita.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada”, aclaró Jorge Messi.

“Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine ‘sus noticias’”, finalizó con esa reflexión el comunicado.

Comunicado Jorge Messi. - Foto: Captura de pantalla Instagram Jorge Messi.

Por ahora solo queda esperar a que el París Saint-Germain termine competición para que, en el mes de julio, Lionel Messi pase a ser jugador libre y pueda decidir sin problemas sobre su futuro. Sobre la mesa también está la posibilidad de ir a jugar al Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.

600 millones de dólares

En la puja por los servicios de Messi hay un gran competidor porque desde Arabia Saudita están buscando hacerse con los servicios del 10 de la selección de Argentina a toda costa. En conversación con Marca, Marco Kirdemir aseguró que Lionel Messi “no va a ir a Barcelona” y solo volverá “cuando se retire”.

Según el agente Fifa, que sería intermediario del representante de la Pulga, que es su papá Jorge Messi, hay una “oferta de 600 millones de dólares del Al-Hilal, el equipo del Rey” de ese país. Ese salario es anual, por lo que mensualmente podría embolsarse 50 millones de dólares, que equivalen aproximadamente a 230 mil millones de pesos colombianos.

El agente también aseguró que en Arabia Saudita “se van a gastar todo el dinero posible” para concretar el fichaje de Lionel Messi y poder tener al 10 en la misma liga que ya está Cristiano Ronaldo.