¿Le hicieron la ‘cama’ a Hubert Bodhert? “Hay cosas en el fútbol...”, presidente de Santa Fe

Eduardo Méndez dio su punto de vista

Respuesta a otras críticas

“Veo hablando a un accionista minoritario, que me dice que salga y que diga a los hinchas que si Peirano no da resultados me voy. Me pregunto si uno tiene que dejar la empresa el día que no da resultado. Estoy haciendo las cosas bien, una cosa es que los resultados no se den. Si me dijeran que el equipo va a desaparecer, es bienvenida la crítica”, dijo enfáticamente el directivo.