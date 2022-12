¿Le llegó el momento de retirarse a Cristiano Ronaldo? Debate en ‘SEMANA Mundial’

Este sábado -10 de diciembre- el mundo del fútbol presenció el que podría haber sido el último juego en una Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo, uno de los momentos más tristes en la historia del deporte, ya que lo vieron partir al goleador de varios años entre lágrimas del estadio, además, de eliminado con Portugal ante una inferior Marruecos que aprovechó la única que le quedó en los 90 minutos.

Tras esto, era de esperarse que se debatiera sobre si el ‘Bicho’ debía o no seguir su carrera deportiva, luego de saberse que con 37 años actualmente no tiene equipo y se le ha visto una merma en su estado físico para el rendimiento en óptimas condiciones.

SEMANA Mundial tuvo en su transmisión tres invitados de lujo, cada uno desde su posición dieron su opinión, iniciando con Liche Durán, periodista deportiva, quien argumentó: “Yo creo que hay momentos en donde se debe aceptar que el tiempo pasó y el momento llegó. Lo ideal sería que Cristiano dejará el fútbol y no el fútbol a él”.

De inmediato, esta teoría tuvo la contrarrespuesta del profesor Jorge Luis Pinto, quien dijo: “El fútbol lo deja a uno”.

Siguiendo con sus argumentos, Durán le contestó: “Yo he visto muchos casos en donde los jugadores dicen: es momento. Y no que los saquen de esta manera tan deplorable, por lo que significan”.

“El mismo fútbol le está diciendo: hey Cris, ya no puedes, hey Cris, salte, vuela de acá que ya no te da”, sentenció

“Hay otros que vienes, quizá no lleguen a reemplazarlo como lo que es Cristiano Ronaldo, pero sí creo que es momento de ver otros horizontes y de buscar no en la alta competencia... su momento está por llegar o ha llegado”, agregó.

También en el panel de invitados, hizo presencia el exjugador colombiano Alejandro Bernal, el cual sumó al tema: “Lo ideal es que el jugador identifique cuando ya no es competitivo y termine su carrera deportiva. El hecho es que es tan difícil dejar algo que te apasiona, en ese sentido entiendo a Cristiano”.

“Uno en la cabeza cree que puede hacer muchas cosas, pero el cuerpo te dice que no es posible. A pesar de que ya no esté competitivamente de la misma manera, aún tiene muchísimo para aportar. Ahora es que él entienda el lugar en el que puede hacerlo, no poniendo por delante que tiene que ser titular y que tiene que jugar en la posición que él quiere... puede ser competitivo y seguirnos divirtiendo por un tiempo más”, añadió.

Por su parte, el técnico Pinto fue bastante realista y certero para decir: “Hay cosas que no se pueden detener, el paso de los años, el declive que hay. No es Ronaldo, son muchos jugadores del mundo. Es admirable que haya llegado hasta acá y se haya sostenido”.

“Hay muy buena voluntad, su parte técnica es no la ha cambiado, pero no hay el potencial que se necesita, la explosión, velocidad y la constancia en los movimientos”, expresó.

Puntualizando sobre su rol de técnico y la manera en que su experiencia le ha permitido afrontar situaciones similares, dijo: “Uno como técnico habla de eso con el jugador, uno le dice que lo vamos a apoyar, venga al Mundial y demás. Pero tiene que entender que no cabe, hay momentos en el que el equipo pide y exige más”.

“A Ronaldo lo sacaron los jugadores del Manchester United, lo sacaron porque lo querían tener más en el equipo. Eso hay que decírselo al mundo, no se puede tapar, duele, pero hoy ya no puede y las valoraciones físicas lo llevan a ese estado”, finalizó.