Leo Messi da noticia mundial sobre su futuro en la Selección Argentina, esto fue lo que dijo el astro

Este jueves 17 de octubre, Lionel Messi recibió, de Marca, el premio al jugador con más títulos en la historia. Hasta la fecha, el futbolista argentino que milita en el Inter Miami de los Estados Unidos ha levantado, oficialmente, 46 trofeos.

Tras el premio, Messi habló con el medio de comunicación y se sinceró sobre el Mundial de 2026 que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México. Dijo que analiza si llegará a participar en el mismo o no y afirmó que no le gusta acelerar los tiempos, es decir, manejará la situación con calma.

“Las cosas pasan por alto y no me adelanto a los acontecimientos. Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no”, manifestó sin tapujos.

Muchos hinchas del fútbol esperan que Lionel Messi pueda estar con la selección de Argentina en la siguiente Copa del Mundo. El futo del astro con la albiceleste en el certamen orbital aún no se conoce, pero hay optimismo. Actualmente, Leo tiene 37 años.

Gracias a @marca por este reconocimiento. Y muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en cada momento, tanto adentro como afuera de la cancha. Como siempre dije, ninguno de los títulos que gané los podría haber conseguido sin la gente que me apoya y sin mis… pic.twitter.com/PlDXPqooIz — Leo Messi (@leomessisite) October 17, 2024

Messi, en Marca, también habló de sus sueños. “Pude cumplir todos mis sueños y logré muchos más de los que soñaba cuando chico. Dios me lo regaló. Pude conseguir el sueño más grande de un jugador que es un Mundial. Gané muchos títulos en el club de mi vida que es el Barcelona. También gané en París y ahora con Inter. Luchas con seguir consiguiendo muchas más cosas”, aseguró.

“No contabilizo los títulos. Sobre todo, los individuales. Fue espectacular ver el vídeo. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. También hemos pasado momentos complicados. No todo es bonito. Las decepciones me ayudaron a crecer”, agregó sobre sus logros.

Lionel Messi, que estuvo con la selección de Argentina en la más reciente doble fecha de eliminatorias sudamericanas, también afirmó que agradece por el momento que está viviendo con el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Me encanta jugar al fútbol. Hace poco estuve en un Monumental repleto con Argentina, coreando mi nombre y el de mis compañeros. He pasado por muchas malas con Argentina y agradezco el momento que estoy viviendo ahora. Aprovecho porque ya se va acabando el tiempo. El amor que tengo por este deporte es muy grande. Veníamos a hacer más grande a este club, no venía a retirarme. Tenemos suerte de conseguir más títulos”, señaló.

Messi con Argentina. | Foto: AFP

Y sobre sus hijos añadió que “nuestros hijos me van a reprochar no estar aquí. Ahora entienden todo. Amo lo que hago. Disfruto estando dentro del campo. El otro día disfruté del Monumental coreando mi nombre y eso es lo máximo. He luchado muchísimo para que llegue este momento y lo disfruto más que nunca. Cuando se acerca el final... uno valora muchas más cosas. Venir aquí no era una retirada. Era para hacer grande a un club muy nuevo. Estamos cerca de seguir ganando títulos”.

Por último, el exjugador del FC Barcelona de España y del París Saint Germain de Francia habló sobre los recuerdos del primer título que ganó cuando empezaba a dar sus primeros pasos en el fútbol.