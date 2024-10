La mágica noche de Messi: Scaloni asegura que “no para de sorprendernos” y le hace una petición, tras su duelo ante Bolivia

“No para de sorprendernos”, afirmó Scaloni

“Seguramente ha tenido mejores partidos que este, seguro, pero no se me viene otro a la cabeza, y tampoco Messi deja de sorprendernos. En un momento me siento, hablo con Pablo Aimar (asistente) y le digo: es maravilloso estar sentado acá y disfrutar esto, no para de sorprendernos”, elogió Scaloni al capitán del campeón del mundo.