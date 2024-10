Prensa argentina destapa viaje de Leo Messi y compañía hacia Colombia; esta es la razón

Lionel Messi no vino a Barranquilla para el partido del pasado mes de septiembre entre Colombia y Argentina, pero sí pasará por la capital atlanticense antes de su esperado regreso a las canchas con el combinado albiceleste.

La idea de Argentina es entrenar en la mañana de este miércoles 9 de octubre, almorzar en Miami y “partir directo al aeropuerto (está cerca del predio del Inter Miami) para tratar de subirse al chárter (de bandera colombiana), que tiene destino final Maturín, pero que debe hacer un paso obligado por Barranquilla, ya que un vuelo de EE. UU. no puede llegar directo a Venezuela por las disputas políticas entre los países”.

Ahora mismo, no existe una alerta sobre el aeropuerto de Miami, sin embargo, desde la albiceleste indicaron que no tienen certeza de cuánto podrían tardarse para llegar a Maturín.

Conmebol ya tiene conocimiento de los inconvenientes que se le podrían presentar a la delegación argentina y no descarta aplazar el partido para el viernes, en caso de que se complique la salida desde Miami.

Scaloni contó la situación

“Trabajamos tranquilos, la verdad que el lugar de entrenamiento es perfecto, pero siempre está dando vueltas este tema y sobre todo cuando está la seguridad, es algo delicado. El partido es importante, pero mucho más importante es la seguridad. Entonces cuando uno habla de viento, de huracanes, que pasa cerca, que pasa lejos, que cierra el aeropuerto, bueno, quieras o no, te preocupa”, dijo.

Los planes de la AFA para trasladarse hasta la sede del partido contra la vinotinto no han cambiado. “Estamos preocupados y esperando a ver si es verdad que podemos salir, dicen que para la tarde se podrá salir, pero no tenemos las certezas. Habíamos pedido viajar hoy (martes) pero no se ha podido, han denegado el viaje. Así que ahora veremos si el tiempo nos lo permite”, apuntó Scaloni.