¿Lesionado? Se prenden las alarmas en Millonarios por estado de Andrés Llinás

Sin embargo, está claro que los jugadores no han podido descansar luego de una cantidad maratónica de partidos, no solo en la Liga sino en la Copa Sudamericana. Eso lo sintió en Argentina al ser eliminado por Defensa y Justicia, a finales del mes pasado. A eso se le sumó un viaje a Estados Unidos, para afrontar un cotejo de exhibición ante Atlético Nacional.

El estado de salud de Andrés Llinás

¿Qué dijo Alberto Gamero, tras el cotejo ante Pasto?

“Siempre pensamos y practicamos lo que era los cinco en el fondo y me parece que hoy fue un trabajo serio, sólido y me sorprendió la posesión de balón del equipo, el salto de línea de centrales nos sirvió mucho para seguir jugando. No me gustó que tuvimos dos opciones de gol claras que no metimos, pero me gustó el equipo, la forma como entiende y tuvimos dos laterales jóvenes que hicieron buen partido como Rosales y Asprilla”, dijo Gamero.