Leyenda del fútbol no se guarda nada y lanza duro ‘taponazo’ a Luis Díaz: “tuvo suerte”

“ En el primero, seguro Kepa se lo pone fácil a Díaz. Es uno de esos que llamamos momentos locos en los que tomas una decisión y a mitad de camino, ya no te puedes recuperar de eso”, analizó en declaraciones para Sky Sports .

Schmeichel, sin embargo, considera que el guajiro recibió ayuda divina. “En el segundo hablamos de que Luis Díaz no es un gran goleador y no tiene las oportunidades. Vimos las dos oportunidades que falló, luego marca dos goles en dos minutos. No diría que el segundo gol fue una gran definición, tuvo un poco de suerte. (Kepa) Tiene un pequeño hueco entre las piernas y el balón entra por ahí”, agregó.