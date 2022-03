¡Locura! PSG arremete poniendo una nueva oferta de renovación a Mbappé

El Paris Saint-Germain ha realizado este martes una propuesta de renovación para su jugador Kylian Mbappé, que queda libre el próximo mes de junio, a razón de dos temporadas a 50 millones de euros netos por cada una de ellas más un plus ‘XXL’ que engrosaría esa cifra.

En estos términos informa el periódico Le Parisien sobre el nuevo contrato de Mbappé, que serviría para blindar al internacional francés hasta el 30 de junio de 2024. Además, el jugador dispondría de una prima por renovar de 100 millones de euros.

Mbappé, que no ha dado pistas de su futuro, indicó tras el partido de ida de octavos frente al Real Madrid que es “un profesional” y se “debe” al PSG hasta finalizar su contrato. Del futuro dijo “veremos qué pasa” sin avanzar sobre esa posible negociación para continuar en París.

PSG sueña con poder renovar a Mbappé y mantener el tridente junto a Neymar y Messi - Foto: AFP

“¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el cien por cien. No lo tengo decidido todavía”, apuntó Mbappé tras marcar el gol que da ventaja al PSG en la eliminatoria de ‘Champions’ ante el Real Madrid que se resolverá el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.

Antes del partido del pasado 15 de febrero, Nasser Al-Khealifi, presidente del PSG, y su homólogo del Real Madrid, Florentino Pérez, se vieron las caras en París. Los dos dirigentes estuvieron juntos en la tradicional comida de antes del partido, uno de sus primeros encuentros tras la polémica surgida con el amago de creación de la Superliga, a la que es contraria el PSG y Al-Khelaïfi, directivo también de la Asociación Europea de Clubes.

“Todo el mundo lo sabe, no tenemos casi relación. No voy a volver sobre lo que pasó, tenemos opiniones, mentalidades y objetivos muy diferentes. Yo creo en el fútbol accesible para todos, desde el club más pequeño hasta el más grande, y ellos no lo creen así”, señaló el dirigente catarí en declaraciones a Canal+ recogidas por Le Parisien.

Además, Al-Khelaïfi también habló de Mbappé, jugador que aún no ha conseguido renovar y sobre el que tiene mucho interés el Real Madrid. “Kylian es un gran campeón, con mentalidad de acero y es un profesional ejemplar. Está orgulloso de poder jugar en el PSG, de representar a su ciudad y a su país”, sentenció.

Sin embargo, versiones desde España se empeñan en asegurar que la estrella francesa será parte del Real Madrid para la próxima temporada. En el polémico programa El Chiringuito TV, su director Josep Predrerol expresó durante la transmisión de este martes: “Kylian Mbappé jugará la temporada que viene en el Real Madrid, no hay caso. Sería el primer caso de un jugador que acepta ganar menos dinero por un sueño”.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



❌ "NO hay 'CASO MBAPPÉ. JUGARÁ en el REAL MADRID"



💣 "El asunto ahora es si TAMBIÉN va EN SERIO a por HAALAND". #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/PyIvMMW5UQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2022

Pedro Bravo, agente y presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas por su parte, también dio su concepto sobre lo sucedido con el negocio que podría terminar de establecer el joven talento y el equipo de la ciudad de París: “Si Mbappé hubiera querido renovar, ya lo habría hecho. Creo que ya ha firmado por el Real Madrid”, sentenció.

Finalmente, fue Edu Aguirre, seguidor del equipo blanco y con muy buena información sobre el Real Madrid, quien dio a conocer que el dinero no es una prioridad para el francés, en cambio ser el líder del proyecto como lo sería en Madrid, es lo más importante para el desarrollo de su carrera deportiva: “Mbappé sigue priorizando su estatus dentro del proyecto”.

*Con información de Europa Press