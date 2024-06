Lorelei Tarón, esposa de Falcao, se pronunció y dijo lo que más le atrajo de Millonarios: “Me encanta”

Por último, Lorelei dijo lo que más le atrajo del elenco capitalino, además del cariño que le profesan los hinchas a su esposo desde hace varios años atrás cuando les pedían a gritos en cada ocasión que vinieran al menos por un semestre. “ Nos hace mucha ilusión, aparte me encanta la camiseta... Azul ”, finalizó.

Falcao vivirá con su familia en Bogotá

Filtran estadios en los que no jugaría Falcao García cuando llegue a Millonarios; hay sorpresas

“El problema de Millonarios, es que tiene unos partidos que no va a poder jugar en el Campín y obviamente ahí sí, se le daña parte del negocio”, dijo Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, a SEMANA .

“Millonarios va a acudir a la Dimayor, para ver que se puede hacer. Es difícil, no se puede cambiar la localía, no se puede hacer una cantidad de cosas. Sabemos que ese beneficio de todos, pero hay que estudiar para que todos tengan el mismo beneficio. Yo no puedo beneficiar a Millonarios porque trajo a Falcao”, declaró el presidente de la máxima entidad del balompié nacional.