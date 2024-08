Lorena Arenas rompe récord nacional en los Juegos Olímpicos: espectacular resultado en la marcha

Al ver que Yang se iba de largo, Arenas empezó a pensar en el bronce que se decidió en un mano a mano con la australiana Jemima Montag. “Me alcanzó faltando dos o tres kilómetros, intenté ir con ella, pero no me dieron las piernas. Estuve tercera durante tres kilómetros, pero me siento feliz con el resultado ”, afirmó.

Oro para Ecuador en la rama masculina

“Alguien me decía que hay que competir sin presiones, pero yo digo que hay que sentirla”, dijo Pintado. “Ayer en mi habitación estaba nervioso, me hacía falta mi familia. Mi hijo me mandó un audio y me dijo ‘no te preocupes, para eso has entrenado, para mí siempre vas a ser un campeón’”.