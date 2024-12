Los 3 días en que Alfredo Di Stéfano estuvo secuestrado en Venezuela

"Le vendan los ojos y le ponen unas gafas oscuras. Le dicen que esté tranquilo, que no le pasará nada . Y empieza un baile: primero a un apartamento, luego a una casa de campo, finalmente a un piso por el centro de la ciudad. Él, vendado, no podrá identificar los trayectos", escribió Relaño en 2013 en "¡Han secuestrado a Di Stéfano en Caracas!" del diario El País.

No era que el colega del tío de Candal supiera del plan, no. De hecho, su tono fue de lamento. Fue más bien una intuición, un temor.

"En medio de sus nervios, inmediatamente llama a mi padre y a su hermano y les cuenta. ‘ Estoy aterrada porque no me dejan salir de la peluquería. La policía está aquí‘, decía".

Lázaro Candal, uno de los narradores de fútbol más queridos de Venezuela, y Alfredo Di Stéfano en una foto de 1982. Foto: cortesía Alex Candal/BBC Mundo

"Di Stéfano cuenta que cuando le quitan la venda de los ojos lo primero que ve son muchas pinturas. Se da cuenta de que está en un apartamento lleno de cuadros", señala Candal.

Se trataba de la casa de Del Río y esas eran sus obras. Él era pintor.

El periodista venezolano cuenta que habían colocado unas lonas en las ventanas para que la Saeta no se pudiera asomar y ver dónde estaba.

Años después, en otra coincidencia, Lázaro Candal se encontraría con Di Stéfano porque juntos cubrieron los Mundiales de 78 y del 82 para un canal de televisión venezolano.

"Mi papá era el narrador de los partidos y Di Stéfano era el comentarista. Allí establecieron una gran amistad y mi padre le contó que él conocía al padre de Paúl y a Paúl desde que era chiquito".

"Y Di Stéfano le dijo: ‘Menudo susto me metió. Abrí la puerta de la habitación porque me dijo que era policía y eran tres tipos. Me metieron en el coche. Pero bueno, me trataron bien, me dieron de comer muy bien: unos sándwiches muy ricos y luego jugamos ajedrez".

Pero la Saeta nunca negó que fue una experiencia traumática: "Le cuenta a mi padre que estaba totalmente aterrado porque nunca se imaginó que eso le podía pasar".

La leyenda también se lo confió a Relaño: "Lo pasó muy mal".

"Para que lo soltaran, les decía que sus padres estaban mal del corazón y que se podían morir por lo que estaba pasando".

"Su principal temor era que pudiese llegar la policía y hubiese un intercambio de disparos y que resultara herido o muerto", indica el escritor.

Perros calientes y paella

Sus captores, especialmente Del Río, le reiteraban al astro que no le iba a pasar nada, que sólo querían atraer la atención a su causa.