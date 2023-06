Los números de Ibarbo que enfadan a la hinchada del América

América de Cali hizo varios anuncios en las últimas horas, como las llegadas del técnico Lucas González, el volante Jader Quiñones y el delantero Víctor Ibarbo, quien tuvo como última experiencia el fútbol japonés.

Ibarbo, de 33 años, es recordado en Colombia por disputar la Copa del Mundo de Brasil 2014, pese a que no jugó un solo minuto en las Eliminatorias. En el Mundial estuvo en tres partidos, siendo titular ante Grecia y Costa de Marfil.

Además, el caleño estuvo en Atlético Nacional y participó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores que ganó el ‘Verdolaga’ en 2016, marcando dos goles en ocho compromisos.

Víctor Ibarbo, nuevo jugador de América. - Foto: Prensa América de Cali

En su carrera, el potente delantero jugó en Cagliari, Roma, Watford, Panathinaikos y desde 2017 tomó la decisión de irse al fútbol de Japón.

Primero hizo parte de Sagan Tosu, pero en 2019 se fue a la segunda división del país del sol naciente, con el Varen Nagasaki.

Ibarbo llega inactivo

Precisamente, con este club el delantero colombiano jugó por última vez el 2 de julio de 2022. En otras palabras, Ibarbo llega al América con un año sin acción.

Víctor Ibarbo fue campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional. - Foto: Getty Images

Sumado a esto, el caleño no marca un gol desde 9 de junio de 2021, cuando su equipo venció 2-0 al Okinawa por la Copa del Emperador.

En su paso por Japón, desde 2017 hasta 2022, el atacante jugó 99 partidos, marcando 17 goles y entregando 16 asistencias. En los últimos dos años solo ha disputado 17 compromisos.

Críticas de la hinchada

El anuncio de Ibarbo ha producido una ola de críticas en redes sociales. Por ejemplo, un usuario en Twitter dijo que “uy pana, este fichaje sí me sorprende. Nunca imaginé que Ibarbo fuera el delantero, nadie puede desconocer su trayectoria, pero su actualidad no es la mejor. Desde su salida de Japón no ha vuelto a jugar, no tiene ritmo, es otra apuesta por su actualidad”.

Otra persona escribió que “otro jugador inactivo y sin un buen presente, la misma de siempre, la misma de Tulio”.

“@tulioagomez le bajó el pulgar a @hugol1120 (Hugo Rodallega) que es hueso rojo y trae este ya pasado de 30 años, que viene en declive, todo en contra de la hinchada”, expresó otro seguidor del América.

La burla de Tulio Gómez con la hinchada

Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo, al parecer se sintió a gusto con la decisión tomada y por eso hizo un ‘chiste’ en sus redes sociales. El contenido subido tenía la intención de mandar un mensaje claro a la afición para que dejaran trabajar al nuevo entrenador al mando, Lucas González.

“Si no les gusta, no me vayan a put…, démosle la oportunidad de mostrar su calidad”, fue el texto que escribió. Lo irónico en sí, no fue el mensaje, sino haber agregado una imagen del francés Kylian Mbappé con la camiseta del América de Cali, como si hubiese alguna posibilidad de que lo trajera al fútbol colombiano. Casi de inmediato, los comentarios aparecieron de los aficionados que no se sintieron felices por esto.

Tulio Gómez, máximo accionista de América, bromeó con traer a Kylian Mbappé al fútbol colombiano. - Foto: Captura de pantalla: @tulioagomez

Con el reconocido periodista de Cali, Jaime Dinas, también tuvo otro rifirrafe en el día, luego de que este reprochó al máximo accionista tantas salidas en el banquillo rojo, recordando a Hernán Torres, Juan Carlos Osorio y al propio ‘Guima’, último en despedirse. Su grave denuncia fue que los echaron por no dejarse “manipular” de Tulio Gómez.

“Yo soy respetuoso con los que piensan diferente, y recuerda que son 2 títulos masculinos, 2 títulos femeninos, 1 ascenso. Si el balance de Lucas cumple las expectativas que todos esperamos, espero que tengas la misma vehemencia para felicitarlo”, fue el contundente mensaje de Tulio, el cual se tornó viral entre los hinchas del América, expectantes de lo que será el rumbo de su equipo.