Luis Díaz pasó el trago amargo de la Champions con un arriesgado nuevo ‘look’

La tristeza del Liverpool por perder la final de la Champions League a manos del Real Madrid ya hace parte del pasado. Horas después de regresar a Inglaterra, los jugadores y miembros del cuerpo técnico vivieron una auténtica fiesta en las calles de la ciudad, donde sus hinchas celebraron los dos títulos conseguidos este año: FA Cup y la Copa de la Liga.

Luis Díaz fue uno de los más emocionados con el recibimiento de los fanáticos, a pesar de no haber logrado el objetivo de ser campeones de Europa. El guajiro, que después del partido terminó consolado por sus compañeros, esta vez tenía una sonrisa dibujada en el rostro al caer en cuenta que con solo unos meses en la Premier League ya consiguió ser campeón en dos oportunidades y disputar una final de Champions (como titular).

El colombiano fue protagonista en la celebración del cuadro inglés. - Foto: Getty Images

Ahora será el momento de disfrutar unas merecidas vacaciones junto a su esposa y su pequeña hija, antes de volver a entrenamientos y enfocar lo que será una temporada atípica que vivirá más de un mes de parón por la disputa del Mundial de Catar 2022, entre noviembre y diciembre.

Lucho no fue convocado a la Selección Colombia para el amistoso ante Arabia Saudita, por lo cual ya debe estar escogiendo el destino de sus días de descanso.

Antes de desconectarse de las redes sociales, este lunes volvió a ser tendencia entre los hinchas del Liverpool al conocerse su nuevo ‘look’.

Kevin Gutiérrez, el barbero que le corta el cabello a Díaz desde que estaba en el Porto, publicó algunas fotos y un video en el que muestra el resultado del corte y la tintura que le aplicó al jugador.

El extremo de los reds decidió irse por algo más arriesgado y se hizo los populares ‘rayitos’ sorprendiendo a todos sus seguidores.

“Cambiando de look al crack”, escribió Gutiérrez en sus redes sociales, donde suele publicar las fotos con los famosos a los que ha atendido, entre ellos, el futbolista Sebastián Pérez y el hermano menor de Luis, Roller Díaz.

Díaz cierra de esta manera una campaña que inició en Porto con un gran balance de 14 goles por liga antes de despedirse y aterrizar en Merseyside.

Los nervios de no dominar el idioma y estar en un equipo de un nivel mucho más alto se fueron rápido, al punto que solo necesitó poco más de un mes para acabar con las dudas de su titularidad, por encima de futbolistas ya consolidados como el portugués Diogo Jota y el brasileño Roberto Firmino.

Lucho le puso fin a una temporada soñada en el ámbito personal con un emotivo mensaje en Instagram. Se lo dedicó además a todos los fans del Liverpool.

“El 4 de febrero fue el día en que todos me recibieron como uno más en la familia”, indicó el cafetero a través de su cuenta oficial. “Desde ese día he estado soñando despierto, viviendo lo que he deseado profundamente toda mi vida”, agregó.

“Y ahora que me han demostrado que los sueños se hacen realidad, te aseguro que seguiremos soñando juntos [...] Así que con todo lo que queda por ganar, será, porque aquí sé algo: nunca caminaré solo”, concluyó el jugador haciendo alusión a la emblemática canción que entonan los hinchas reds antes de cada encuentro en Anfield.

La idea de todo el equipo era llevar la ‘orejona’ a esta fiesta por las calles de la ciudad. Sin embargo, el gol de Vinicius y la magnífica noche de Thibaut Courtois, evitaron que el sueño se hiciera realidad. Ahora únicamente queda descansar, recargar baterías y enfrentarse a la responsabilidad de reemplazar a un Sadio Mané, que está decidido a buscar nuevos horizontes en el mercado de verano.