Luisito Comunica puso a prueba algunas leyes ‘extremistas’ frente a policías en Qatar y esto pasó

El Mundial de Qatar ha albergado mucho más que la fiesta del fútbol. La tradición árabe ha sido otra de las protagonistas durante el certamen, motivando la curiosidad tanto de turistas como de espectadores que siguen el torneo desde sus países.

Por esta razón, medios de comunicación y creadores de contenido se desplazaron a Qatar con el objetivo de mostrar qué hay más allá de los partidos de fútbol enmarcados en el Mundial. En tal virtud, han reseñado algunos elementos de la cultura en este exótico destino.

Precisamente, uno de los creadores de contenido que se encuentran en Qatar por estos días es Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como Luisito Comunica. Este mexicano de 31 años cuenta con una masiva comunidad de seguidores en redes sociales y plataformas digitales, con quienes ha compartido diversos detalles de su experiencia al otro lado del mundo.

A través de su canal de YouTube, donde cuenta con 39,7 millones de seguidores, Luisito Comunica publicó un video en que puso a prueba algunas de las leyes ‘extremistas’ que hay en Qatar. De hecho, antes de que iniciara el Mundial, ya se venía informando sobre las reglas que debían cumplir los turistas para no incumplir la ley local.

Según comentó el creador de contenido, en redes sociales vio publicaciones en las que decían que, en Qatar, no estaba permitido ingresar a mezquitas, tomar fotos en lugares públicos, fumar en la calle o hablar con mujeres locales, entre otras.

“Muchas cosas se han dicho sobre Qatar; algunas de las cuales desde un principio me parecieron muy exageradas. En este video pongo a prueba y desmiento algunos de estos mitos”, anticipó el mexicano en la descripción del video.

El primer mito o ‘ley extremista’ que puso a prueba Luisito Comunica fue la de no fumar en la calle. “Esto me parece un poco absurdo. El fumar es una parte super importante en la cultura árabe en general (...)”, comentó.

Para poner a prueba esta regla, se ubicó en una zona céntrica en Qatar y, en presencia de policías, prendió un cigarrillo y procedió a fumarlo. Ante su acción supuestamente prohibida, las autoridades no hicieron nada para detenerlo. “Este es un mito que, desde que lo leí en las noticias, dije: ‘me hace nada de sentido’. En los países árabes fuman mucho”, aseveró.

La siguiente norma que el creador de contenido puso a prueba fue la de no tomar fotos ni grabar en lugares públicos: “Esto, en papel, según la ley, sí es cierto, pero no significa que siempre se va a ejecutar. Ahora pueden ver que hay un policía detrás mío. No obstante, sí hay escenarios en los que llegan a pedirte que borres (...). Nos pasó hace tantico”.

La tercera norma puesta a prueba por Luisito fue la de no hablar con mujeres locales. No obstante, sobre este punto hizo una precisión y comentó que depende del contexto. Por ejemplo, si se les pregunta por una dirección en la calle, su respuesta será bastante amigable y así lo probó en su video.

“La gente de aquí, por lo general, es super cálida, les encanta ser buenos huéspedes y te van a recibir seguramente con una sonrisa. Entonces, ese mensaje de ‘no hables, no te comuniques’, se me hace sumamente exagerado”, puntualizó el creador de contenido.

La siguiente prueba tuvo lugar en una mezquita, un lugar al que ―según dicen― no está permitido entrar si no se pertenece a la religión local. Nuevamente, se trató de otro mito desmentido por el youtuber: “Completamente falso, de hecho, existen mezquitas que son turísticas (...). Tengo a mis espaldas una bastante local, nada turística. No obstante, yo podría entrar sin ser musulmán, siempre y cuando se respeten los límites impuestos y se sea respetuoso. Eso es lo más importante”.