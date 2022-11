Mundial Qatar 2022 | Luisito Comunica celebró el triunfo de Costa Rica como un ‘tico’ más; ¿traicionó a México?

Luisito Comunica se encuentra en Qatar apoyando a la Selección de México, aunque después de la derrota se le vio asistiendo al partido de Costa Rica ante Japón, donde los ‘ticos’ salieron victoriosos por 1-0. El reconocido youtuber se vistió con una camiseta de Saprissa, uno de los clubes del fútbol de Costa Rica, ya que no tenía la del seleccionado dirigido por Luis Fernando Suárez.

“Mira Luisito, por lo menos para que tengas algo tico, te regalamos esta del Saprissa y ya vi a varios hinchas que se me están enojando [...] bueno y ahora sí me regalaron la chida, acá andamos con la hinchada tica y gracias al capo que me dijo que me quitara esa vaina del Saprissa”, dijo emocionado el mexicano en una de sus historias en su perfil oficial de Instagram.

Minutos después se le vio festejando el gol de Costa Rica que le dio los primeros tres puntos en el Mundial y que lo deja con vida para la ultima fecha. Luisito, como todo un tico, se mostró feliz por la victoria del equipo centroamericano y, al parecer, la tusa por la derrota de México ante Argentina se le fue cuando presenció este triunfo.

Luisito Comunica de monta al bus de la victoria de Costa Rica, luego de la derrota de Mexico #Qatar2022 #MundialQatar2022 #futbol pic.twitter.com/yshUMWUh5x — YoSoyÓmicron (@leolemoine) November 27, 2022

Así fue el partidazo de Costa Rica ante Japón

Este domingo 27 de noviembre, las selecciones de Japón y Costa Rica dieron apertura a la segunda fecha en el grupo E en el Mundial de Qatar 2022. Con dos panoramas diferentes, ambas selecciones arribaban al primer juego de la jornada dominical que pintaba emocionante.

Por un lado, los nipones buscaban una victoria que los pusiera con un pie en los octavos de final de la cita orbital, mientras que los ticos, dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez, tenían la consigna de lograr su primera victoria tras el apabullante debut sufrido ante España por 7-0.

No obstante, después de un partido lleno de emociones en la segunda parte, los ticos terminaron quedándose con el triunfo con un agónico gol en la única opción que tuvieron en los 90 minutos.

El duelo entre nipones y ticos tuvo dos caras en suelo catarí. En la primera parte, las opciones de gol no tuvieron mucho protagonismo en el terreno de juego. Japón intentó por momentos acercarse al marco de Keylor Navas quien controló las acciones sin mayor peligro, manteniendo el arco en cero.

Por su parte, los dirigidos por Luis Fernando Suárez decidieron replegar sus líneas y apostarle al contragolpe que en esos primeros 45 minutos nunca salió, pues la velocidad de la defensa rival, siempre contrarresto los intentos.

Para la segunda mitad, Japón decidió lanzarse al ataque en busca de la clasificación. Desde los primeros minutos, la selección asiática adelantó sus líneas y tuvo varias opciones de gol que fueron atajadas por Navas.

La primera de ellas se dio en el amanecer del segundo capítulo, cuando Soma remató de media distancia haciendo volar a Navas, quien despejó el esférico al tiro de esquina. No obstante, más allá de las opciones de gol, por varios tramos el partido se volvió de fricción y muchas faltas, dejando varios amonestados en ambas selecciones.

Finalmente, el marcador se abrió sobre los últimos minutos del juego a favor de Costa Rica, conjunto que no había rematado al arco en todo el partido.

Sobre los 80 minutos de juego, después de una mala salida desde el fondo, los centroamericanos aprovecharon el error, quedándole el balón a Keysher Fullerquien remató desde el borde del área ceñidamente al palo de la mano derecha del portero Gonda, quien no puso mayor oposición para evitar el grito

El que no los hace... #JPN 0 vs #CRC 1



⏱️ 81" Ganan los dirigidos por Luis Fernando Suárez. pic.twitter.com/cVILxJtnXL — DSports (@DSports) November 27, 2022

Tras el gol, Japón se lanzó totalmente al ataque en busca del empate, sin embargo, el orden defensivo de Costa Rica imperó siempre para contrarrestar el peligro.

Además de ello, la figura de Keylor Navas también se impuso ante los ataques japoneses. Faltando dos minutos para el final, el portero que tuvo paso por el Real Madrid atajó dentro del área la que fue la chance más clara.