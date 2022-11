Juan Pablo Vargas está con Costa Rica en Qatar, pero pendiente de lo que pase con Millonarios en la Liga Betplay

Este domingo 27 de noviembre la selección de Costa Rica logró limpiar su imagen luego de la humillante goleada ante España, en el debut del Mundial de Qatar 2022, y derrotó a su similar de Japón, que la fecha anterior había sorprendido al mundo ganándola a Alemania.

La selección dirigida por el colombiano Luis Fernando Suárez tuvo que esperar hasta los últimos minutos para obtener su primera victoria, que le permite soñar con una posible clasificación a los octavos de final y así olvidar el vergonzoso 7 a 0 ante la poderosa selección española.

El director técnico Luis Fernando Suárez no es el único representante del fútbol colombiano en Costa Rica, ya que la selección centroamericana también cuenta con el defensa central de Millonarios Juan Pablo Vargas. Quién al ser figura con el equipo embajador, fue convocado por su selección para disputar el campeonato del mundo en Qatar.

Y aunque cualquiera pensaría que el futbolista solo está enfocado en la selección de su país que busca repetir la hazaña lograda en Brasil 2014 de la mano del colombiano Jorge Luis Pinto, el jugador ‘tico’ aceptó que está muy pendiente de Millonarios, viendo todo los partidos y esperando que los azules puedan lograr su clasificación a la final en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

“Yo estoy muy pendiente, obviamente, hablo con los compañeros. Lo estoy viviendo como si estuviera allá. Los nervios también, porque cuando uno juega es muy diferente a cuando lo está viendo desde afuera. Y son otros compañeros los que toman decisiones por uno, entonces es complicado verlo desde afuera”, comentó Juan Pablo Vargas a Win Sports en la zona mixta luego del partido Costa Rica vs. Japón

El gran Juan Pablo Vargas, con la Selección Costa Rica en el Mundial, pendiente de Millonarios desde #Qatar2022.



¡Pura Vida! ⚽️Ⓜ️🇨🇷pic.twitter.com/L9v8lrIzRR — WillyRodríguez (@WillyRodri13) November 27, 2022

El zaguero costarricense se refirió a los próximos partidos del equipo albiazul en el que tendrá que definir ante Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, si podrá disputar la gran final de la liga colombiano y así poder luchar por la estrella 16 en la historia de los embajadores. Ante esto, Vargas se mostró muy confiado en el equipo de Alberto Gamero.

“Créame que estoy con mucho positivismo, hay un gran grupo y el trabajo con el profe Gamero ha sido muy bueno desde hace mucho tiempo. Confío en que hoy (domingo, partido con Junior) vamos a ganar y que vamos a seguir con vida y dependiendo de nosotros mismos para el último partido con Santa Fe” manifestó el defensor.

Vargas agregó que confía mucho en la actitud y la disposición de Millonarios y argumentó que Junior, al estar eliminado, estará más tranquilo y confiado, por lo que en actitud los azules tienen que hacerse fuertes para quedarse con los tres puntos y así depender de un solo triunfo en la última fecha para conseguir el pase a la final del fútbol colombiano.

“De ganas no nos pueden superar, ni de actitud. Ya después el fútbol se define por muchas cosas. Balón parado, alguna situación, no sé, cualquier otra cosa. Pero de ganas y actitud sé que no nos van a superar y no puede ser así”, terminó diciendo Juan Pablo Vargas al periodista de Win Sports.

Millonarios jugará su partido por la quinta fecha del cuadrangular A este domingo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá ante Junior de Barranquilla, mientras que la selección de Costa Rica tendrá que enfrentar a Alemania en la última fecha para buscar el milagro de clasificarse a la siguiente fase de Qatar 2022.