Sin importar si gana el Mundial Qatar 2022, el técnico de España le cerró la puerta a un nuevo tatuaje: “Se me ha pasado el arroz”

El técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, sigue dando de qué hablar gracias a las transmisiones que hace en la red social Twitch, espacio en el que aprovecha para hablar con sus seguidores y responder cualquier tipo de pregunta que le formulen.

En su más reciente intervención, algún usuario le preguntó al técnico español sobre sus tatuajes y si estamparía la Copa del Mundo en caso de que España llegara a alzarse con el trofeo en el Mundial Qatar 2022.

El exdirector técnico del Barcelona acudió a su buen sentido del humor para dejar claro que esa no es una opción, pues considera que ya cuenta con muchos diseños en su cuerpo y que no hay espacio para uno más.

“No me voy a tatuar el troncho (la Copa del Mundo) si ganamos el Mundial. Ya llevo bastantes tatuajes en mi cuerpo y creo que no me tatuaré más. Ya se me ha pasado el arroz”, dijo el asturiano que busca llevar a España a lograr su segundo Mundial.

Durante la transmisión, que se realizó en el intermedio del duelo entre Argentina y Polonia, Luis Enrique logró reunir a casi 33.000 seguidores, cifra nada despreciable, pero que sí está lejos de los 150.000 que se sumaron a la plataforma cuando debutó allí.

En esta misma transmisión, el técnico entregó una declaración que dejó ver si los jugadores que hasta ahora han sido suplentes tendrán minutos frente a Japón o en el resto del Mundial si llegan a clasificar a los octavos de final del certamen.

“Desgraciadamente, algún jugador se quedará sin disputar un minuto, aunque todos están totalmente preparados. Es una situación difícil de gestionar. Me acuerdo ahora de Gayá y le mando un fuerte abrazo. Entiendo que no quiera verme ni en pintura”, dijo el entrenador.

Confiados de que van a clasificar a octavos de final

El entrenador español afirmó este miércoles, en la rueda de prensa previa al partido frente a Japón por la última fecha de la fase de grupos, que no van a “especular” en ningún sentido en su duelo contra los nipones ante la posibilidad de ser más beneficioso ser segundo de su grupo en el Mundial de Qatar porque está “convencido” de que cuenta con un “muy buen equipo” que “ha demostrado tener fe y que es capaz de poner las cosas complicadas a cualquiera”.

Luis Enrique reconoció en la rueda de prensa previa al partido que “también” se había “hecho” esa pregunta sobre si es mejor ser segundos por evitar a Brasil o Francia. “Imagina que nos interesa pasar como segundos y en los dos partidos se da el mismo resultado en el minuto 90 y en el 95 marcan Japón y Costa Rica. Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en 15 segundos”, advirtió.

“Cuando estás convencido de que tu equipo es muy bueno y quieres jugar los siete partidos de un Mundial, no te importa ser primero. No podemos hacer ‘las cuentas de la lechera’, ya nos la jugaremos contra quien sea, esta selección ha demostrado tener fe y que es capaz de poner las cosas complicadas a cualquiera. Queremos hacer los deberes y pasar como primeros, que significaría que hemos sido los mejores. Para ganar el Mundial hay que ganar a todas las que te toquen”, remarcó.

En este sentido, dejó claro que “todavía falta un entrenamiento para decidir la alineación” y que no piensa “especular con ningún jugador”, pese a que Sergio Busquets está apercibido de perderse los octavos. “No hay nada que proteger, solo pensamos en intentar ganar un grupo que se ha calificado de ‘la muerte’ y en el que cualquiera de los cuatro se puede clasificar”, aseguró.