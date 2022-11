En bicicleta y desde Qatar, Luis Enrique recordó a su hija fallecida con emotivo mensaje

Este domingo se juega uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022; España y Alemania se ven las caras con presentes y necesidades muy diferentes. La roja viene de propinar una histórica goleada a Costa Rica en la fecha inicial, mientras que la mannschaft perdió sorpresivamente con Japón.

Cabe recordar que la acción de este grupo inició temprano este domingo con la victoria de los centroamericanos sobre los asiáticos, resultado que pone aún más emocionante la definición de esta zona.

Más allá de los futbolístico, en las últimas horas el técnico de España le puso los pelos de punta a más de una persona: envió un mensaje muy especial a alguien que lastimosamente no pudo disfrutar del sueño mundialista junto a él. Se trata de Xana, una de las hijas de Luis Enrique con su esposa Elena Cullel.

Esta pareja, además de Xana, tiene otros dos hijos que son Pancho y Sira. En esa ocasión el mensaje fue para la primera, que falleció en 2019 tras sufrir un cáncer de huesos. Este domingo 27 de noviembre, la niña estaría cumpliendo 13 años, pero su vida se apagó con tan solo nueve.

Es por eso que Luis Enrique la recordó desde Qatar previo al juego ante Alemania. Por medio de su cuenta de Instagram, mientras entrenaba en bicicleta a 27 °C, le dedicó unas palabras a su hija que generaron todo tipo de emociones entre sus seguidores.

“Ya estamos en el decimocuarto día de concentración. Hoy no solo jugamos contra Alemania. Hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 años. Amor, allí donde estés, muchos besos y pasa un gran día. Te queremos”, dijo.

Concentrado en el partido, Luis Enrique habló en rueda de prensa sobre la segunda prueba que afrontarán en el Mundial de Qatar 2022. Pese a dejar una muy buena cara en su debut, pues golearon 7-0 a Costa Rica, el exentrenador del Barcelona dijo que se encuentra “mucho mejor gestionando problemas”.

“Me encuentro más cómodo cuando hay que levantar la moral a un equipo, cuando hay que hacer que salga tu raza y lo que eres, tu esencia, ahí me sale mi vena asturiana y gijonesa. A lo largo de mi carrera como entrenador he tenido muy buenos momentos, pero en los malos, cuando más me quieren hundir, es cuando sale mi nervio. Prefiero gestionar esta semanita, que ha sido muy agradable, pero donde yo soy yo de verdad es en las dificultades”, dijo.

El partido ante Alemania “es una gran prueba” para España “porque en un evento tan importante contra una selección favorita para ganar el Mundial y en una situación complicada”. Eso les sirve para dejar claro que no van “a especular ni a jugar diferente”.

“Puedes ganar los tres partidos del grupo y quedar eliminado en octavos. Se lo hemos planteado como si fuera octavos; cuando lleguemos a octavos va a ser todo carne o pescado. Esta competición no premia la regularidad, premia estar bien en los momentos claves”, sentenció.

El partido entre España y Alemania se disputará este domingo a las 2:00 p.m. (hora colombiana) y se podrán seguir en vivo a través de DirecTV Sports. Además, encontrará toda la información en SEMANA.com.