Chiste de Carlos Queiroz en Qatar sobre la Selección Colombia: “Son tiempos de cuando Cristóbal Colón”

A Carlos Queiroz ya no lo atormenta haber salido de la forma en que salió de la Selección Colombia. Muestra de ello es que volvió a conversar con los medios de comunicación sobre la Tricolor, como antes, con una sonrisa en su rostro e incluso soltando algunos chistes. El director técnico portugués no parece ser hombre de rencores.

Una vez finalizado el compromiso entre Irán, el equipo que dirigió en la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, y Estados Unidos, el que lo eliminó de la competencia, fue consultado por Colombia, del que fue retirado del cargo tras las estrepitosas goleadas 3-0 ante Uruguay y 6-1 ante Ecuador por las Eliminatorias.

“Es la primera vez que usted habla para Colombia después de lo que pasó, ¿quiere contarnos algo sobre eso?, ¿estuvo triste después de la salida”, le preguntó un periodista de Win Sports a Carlos Queiroz.

El DT, lejos de sonrojarse con la pregunta, sonrió y dejó ver que las reservas que tenía al hablar de la Selección son parte del pasado. “Esos son tiempos de cuando Vasco da Gama y Colón estaban viajando, pero ya me olvidé de este tiempo”, comentó el entrenador.

☕☀”Muchas cosas buenas que han pasado en Colombia, están en mi corazón los jugadores, la organización las personas y ha sido un daño que con una posición buena que estábamos no terminamos el trabajo” Carlos Queiroz#PrimerToque#WINesMUNDIAL#Qatar2022 pic.twitter.com/kq9JF1dydG — Win Sports TV (@WinSportsTV) November 30, 2022

Queiroz, además, reconoció que la Tricolor debió clasificar a la Copa Mundo por tercera vez consecutiva, como ocurrió en la década del noventa, pero ni bajo su batuta ni la de Reinaldo Rueda se logró.

El equipo quedó solo a un punto del puesto de repechaje con el que se quedó Perú, aunque este último país también se quedó por fuera del certamen al caer ante Australia.

“Colombia merecía estar en el Mundial, con los jugadores que tiene. Si recuerdan bien, los partidos de segunda ronda de las eliminatorias llegaron en un momento de locura”, comentó Queiroz, que dirigió a Irán en el Grupo B en Qatar, en el que venció a Gales y cayó ante Estados Unidos e Inglaterra.

Pinto y García opinan sobre la salida de Queiroz

La salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia continúa generando incertidumbre, incluso en algunos entrenadores como Jorge Luis Pinto y Alexis García.

En conversación con SEMANA, opinaron por qué en el banquillo de la Tricolor no pudo demostrar lo que con Irán sí, más allá de que no logró clasificar a ese equipo a los octavos de final.

Pinto, desde Qatar, respondió: “No lo mostró porque no le hicieron caso y no pudo armar el equipo. No sé si le faltó trabajo o si le faltó personalidad para enfrentar a nuestros jugadores. Su diseño táctico no lo entendimos nunca. Probó y probó jugadores, pero no pudo construir un equipo que uno dijera: ‘Este es el once titular’. De pronto a Irán lo conoce muy bien, ya ha estado dos o tres veces allá, tiene más conocimiento de los jugadores. Allá lo conocen mucho más a él y eso es un factor positivo para hacer un equipo, como él lo ha hecho en este Mundial”.

Por otra parte, Alexis García sustentó que al portugués le faltó entender el estilo de juego de algunos futbolistas, aunque también afirmó que ellos se escudaron en él.

“Lo que yo creo es que en el fútbol a veces los jugadores se atrincheran atrás del entrenador y lo vuelven culpable de todas las cosas que pasan. Pero hay una cosa que es real: el conocimiento de los jugadores y de la cultura. Yo creo que antes de la táctica están los jugadores, su estilo de juego, y el entrenador debe tener la capacidad de manejar cualquier estilo, el que más le favorezca de acuerdo con las armas que tiene. Me parece que el profe quiso utilizar un estilo y no eran los hombres para utilizarlo”, expuso.